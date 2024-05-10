Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала серб в двух сетах разгромил Корентена Муте (Франция, ATP 83) за 1 час и 26 минут со счетом 6:3, 6:1.

После завершения встречи Новак отправился раздавать автографы фанатам. В этот момент в Джоковича один из болельщиков кинул тяжелую бутылку, которая попала теннисисту в голову.

Серб сразу же свалился на землю. К нему подошел охранник и с его помощью Ноле ушел в подтрибунное помещение.

В 3-м раунде Мастерса в столице Италии Джокович сыграет против 29-го сеяного Алехандро Табило.

ВИДЕО. В голову Джоковича кинули тяжелую бутылку. Новак свалился на землю

#Djokovic colpito da una borraccia mentre lascia il campo agli #ATPRome. Vi brucia ancora eh? pic.twitter.com/4e3dJbzTQ8 — il Presidente ™ 🧱🇮🇹🇵🇸🏳 (@ilpresidenteh) May 10, 2024

Хайлайты матча Джокович – Муте