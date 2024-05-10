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  4. ВИДЕО. В голову Джоковича кинули тяжелую бутылку. Новак свалился на землю
ATP
10 мая 2024, 22:31 |
2893
1

ВИДЕО. В голову Джоковича кинули тяжелую бутылку. Новак свалился на землю

Новак выиграл стартовый матч на Мастерсе в столице Италии у Корентена Муте

10 мая 2024, 22:31 |
2893
1
ВИДЕО. В голову Джоковича кинули тяжелую бутылку. Новак свалился на землю
Twitter. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала серб в двух сетах разгромил Корентена Муте (Франция, ATP 83) за 1 час и 26 минут со счетом 6:3, 6:1.

После завершения встречи Новак отправился раздавать автографы фанатам. В этот момент в Джоковича один из болельщиков кинул тяжелую бутылку, которая попала теннисисту в голову.

Серб сразу же свалился на землю. К нему подошел охранник и с его помощью Ноле ушел в подтрибунное помещение.

В 3-м раунде Мастерса в столице Италии Джокович сыграет против 29-го сеяного Алехандро Табило.

ВИДЕО. В голову Джоковича кинули тяжелую бутылку. Новак свалился на землю

Хайлайты матча Джокович – Муте

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Корентен Муте Новак Джокович фанаты болельщики ATP Рим видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Игорь Нестеренко
Добити цю московську паскуду!
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