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  4. «Самая ужасная команда в стране». Легенда МЮ раскритиковал игру клуба
Англия
31 декабря 2024, 12:19 |
692
0

«Самая ужасная команда в стране». Легенда МЮ раскритиковал игру клуба

Гари Невилл прокомментировал результаты «красных дьяволов» в текущем сезоне

31 декабря 2024, 12:19 |
692
0
«Самая ужасная команда в стране». Легенда МЮ раскритиковал игру клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

30 декабря в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

В этом поединке наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим произвел первую замену уже на 33-й минуте, когда вместо Джошуа Зиркзе на поле появился Кобби Мейну. Это решение тренера удивило многих болельщиков и экспертов.

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил этот эпизод, а также прокомментировал результаты клуба в этом сезоне:

«Мне действительно жалко Джошуа, действительно. Я знаю, что он зарабатывает много денег, но он, в первую очередь, человек. И над ним издеваются.

Это абсолютно жестоко. Я не видел такого никогда за 43 года, пока посещаю «Олд Траффорд». Зиркзе не играл хорошо, давайте будем чесными. Но вы смотрите на самую ужасную футбольную команду в стране», – подытожил Невилл.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Гари Невилл Джошуа Зиркзе Кобби Мейну Рубен Аморим
Микола Титюк Источник: Goal.com
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