«Самая ужасная команда в стране». Легенда МЮ раскритиковал игру клуба

30 декабря в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

В этом поединке наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим произвел первую замену уже на 33-й минуте, когда вместо Джошуа Зиркзе на поле появился Кобби Мейну. Это решение тренера удивило многих болельщиков и экспертов.

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил этот эпизод, а также прокомментировал результаты клуба в этом сезоне:

«Мне действительно жалко Джошуа, действительно. Я знаю, что он зарабатывает много денег, но он, в первую очередь, человек. И над ним издеваются.

Это абсолютно жестоко. Я не видел такого никогда за 43 года, пока посещаю «Олд Траффорд». Зиркзе не играл хорошо, давайте будем чесными. Но вы смотрите на самую ужасную футбольную команду в стране», – подытожил Невилл.