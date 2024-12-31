Милан оказался слишком большим для Фонсеки

Невио Скала, бывший наставник «Шахтера» и одновременно мэтр тренерского цеха Италии, комментируя летом назначение еще одного экс-тренера «Шахтера» – Паулу Фонсеки – на должность главного тренера «Милана», был немногословен. Скала не критиковал это назначение, однако сорвал с языка то, что думали тогда многие: «я ожидал более именитого специалиста».

На тот момент Аллегри уже разругался со своим «Ювентусом», и статус Макса сменился на «в активном поиске». Был без работы и Сарри, покинувший пост наставника «Лацио». Говоря в целом, выбор в американских собственников «Милана» на вакантную должность, освободившуюся после Пиоли, не был скудным. В одной лишь Италии можно было найти весьма статусных алленаторе. Не говоря в целом о Европе.

Однако непредсказуемые американцы сделали свой выбор в пользу бывшего наставника «Лилля» Паулу Фонсеки. Их подкупил яркий атакующий стиль игры, которую привил «догам» португалец. А на то, что под его руководством команда не смогла финишировать выше четвертого места (еще была итоговая пятая ступенька в таблице), собственники «россонери», похоже, не обратили своего пристального внимания.

А должны были. Ведь после того, как португалец ушел из «Шахтера», с которым трижды подряд становился чемпионом Украины, его личный трофейный музей не пополнился ни одним экспонатом.

Напомню, что сразу после «горняков» Фонсека возглавил «Рому». И за два сезона в Риме Паулу мог похвастаться финишем лишь на пятом и седьмом местах. За что, собственно, «волчий» клуб и не продлил с ним контракт, ведь условием договора была пролонгация соглашения еще на год.

Тем не менее, «Милан» не побоялся рисковать с приглашением «кота в мешке». «Милан» рискнул. И, как оказалось, прогадал.

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То, что миланский гранд прогадал, стало понятно уже по первым турам нового сезона. Одной из причин, склонившей часу весов «россонери» в пользу выбора Фонсеки, итальянские СМИ называли фактор Леау. Ведущий футболист «красно-черных» минувшего сезона имеет португальский паспорт. Боссы «Милана» надеялись, что португалец Фонсека не только найдет подход к своему соотечественнику, но и поможет тому выйти на еще более высокий уровень.

Но не тут-то было. Паулу Фонсека очень быстро побил горшки с Леау. А вдобавок к этому – разругался и с Тео Эрнандесом. Если и был таким изначальный план американских боссов «Милана» (о португальской круговой поруке), то он рухнул на самых началах.

А далее ситуация лишь усугублялась. Не в том смысле, что Фонсека продолжал ругаться направо и налево со своими подопечными. В этот раз на авансцену вышел великий и ужасный Златан Ибрагимович.

Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович и Паулу Фонсека

После завершения карьеры великий швед остался в структуре «Милана». Причем не где-то там просто, а на самом верху. Ибра сейчас является спортивным директором «россонери». И с первых же дней назначения на должность Фонсеки Ибрагимович всем своим видом показывал, что не является поклонником этого тренера.

В итоге сор вышел из избы. Фонсека и Ибрагимович вынесли свою вражду в публичную плоскость. И в этой связи многие в Италии, а еще более те, кто ранее был причастен к «красно-черному» клубу, стали на сторону тренера, а не функционера. Тот же Звонимир Бобан, который, кстати, в свое время тоже поработавший спортдиром «Милана», заявил, что не понимает, чем на данный момент занимается в клубе Златан.

Тем не менее, позиции Ибрагимовича в «Милане» оказались прочными. Его поддерживают тиффози, а на этих тонких чувствах американские собственники клуба играть не стали. И отдали ситуацию на откуп случая. Дескать, если Фонсека будет давать результат, то смысла его менять нет. А если не будет – то тогда пусть разбирается Ибрагимович.

Слухи о возможной отставке сеу Паулу были уже в сентябре. Однако тогда его спасла победа в дерби Делла Мадоньина. А чуть позже от отставки его спасла победа над «Реалом» - на выезде в Лиге чемпионов.

Однако поддерживать на высоком уровне стабильные результаты Фонсеке не удалось. Даже после того, как он замирился и с Леау, и с Тео. И даже после того, как под его руководством расцвели Пулишич и Мората. Проблемы в обороне, которые «россонери» испытывали еще при Пиоли, никуда не делись и при Фонсеке. Глубины скамейки, в той ее части, что касается квалифицированных защитников, у нынешнего «Милана» нет. Нынешний «Милан» по глубине состава может конкурировать с «Интером» и «Юве», лишь когда дело касается атаки. Но ведь это Италия, там вся игра пляшется от защиты.

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Да и Ибрагимович никуда не делся. После уверенной выездной победы над «Реалом» в ЛЧ, «Милан» затем гостил в рамках серии А в «Кальяри». И сыграл там вничью 3:3, в который раз продемонстрировав свои слабые места в защите.

А Ибрагимович, который присутствовал на том матче (сидел на трибуне), даже не пытался изображать радость, когда забивал «Милан». Швед для себя все давно решил. Он ждал очередной оплошности Фонсеки. Оплошности, которая станет для Паулу последней.

После ничьей с «Ромой» Фонсека покинул тренерский мостик «Милана». Португальцу надоело все время пребывать там в подвешенном виде. С другой стороны, «все время» – это лишь полгода. Доселе нигде Фонсеку так рано не убирали. Что уж, никогда не говори никогда.

Безусловно, можно посочувствовать специалисту, оставившему заметный след в украинском футболе, и открыто поддерживающему нашу страну в войне против кацапов. Однако, если говорить по сути, то «Милан» оказался слишком большим для Паулу. Он не справился ни с давлением руководства, ни со своими прямыми обязанностями.

Паулу Фонсека – неплохой тренер, и он это уже доказал. И наверняка еще докажет. Только вот беда в том, что для такого гранда, как «Милан», понятия «неплохой тренер» недостаточно. Там, как заметил Скала, нужен более именитый наставник.