12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день

31 декабря продолжаются матчи хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

За один игровой день из соревнований вылетели четвертая, шестая и седьмая сеяные: Паула Бадоса (Испания, WTA 12), Анна Калинская (WTA 14) и Алена Остапенко (Латвия, WTA 15).

Бадоса на старте проиграла Элине Аванесян (Армения, WTA 43) со счетом 3:6, 6:1, 2:6.

Калинская во 2-м раунде уступила Эшлин Крюгер (США, WTA 64). Матч завершился за 1 час и 10 минут – 3:6, 3:6.

Остапенко в 1/16 финала вылетела от Марии Боузковой (Чехия, WTA 44) – 6:7 (0:7), 4:6. Алена днем ранее также завершила выступления и в парном разряде на этих кортах, проиграв вместе с Мартой Костюк тандему Тимеа Бабош / Николь Мелихар.