Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Фабио Каннаваро решил покорить Хорватию
51-летний итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать главным тренером загребского «Динамо».
По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, хорватский клуб уже провел совещание по поводу увольнения главного тренера Ненада Бьелицы, и его будущее будет решено в ближайшее время.
Источники в клубе также подтверждают, что руководство уже контактировало с Каннаваро и готово предложить ему выгодный контракт.
Во время своей игровой карьеры Фабио Каннаваро выступал за «Парму», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал». За сборную Италии он сыграл 136 матчей и забил 2 мяча.
Последним местом работы Каннаваро как тренера был итальянский клуб «Удинезе».
🚨🇭🇷 Excl: Fabio Cannavaro, first choice for Dinamo Zagreb as new head coach in case the club decide to proceed and sack Nenad Bjelica.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2024
Croatian club see Cannavaro as perfect fit for the job and he’s the leading candidate in the race. pic.twitter.com/QcUIp7azBG
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