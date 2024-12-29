Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Другие новости
29 декабря 2024, 15:15 | Обновлено 29 декабря 2024, 15:33
987
0

Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб

Фабио Каннаваро решил покорить Хорватию

29 декабря 2024, 15:15 | Обновлено 29 декабря 2024, 15:33
987
0
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine

51-летний итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать главным тренером загребского «Динамо».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, хорватский клуб уже провел совещание по поводу увольнения главного тренера Ненада Бьелицы, и его будущее будет решено в ближайшее время.

Источники в клубе также подтверждают, что руководство уже контактировало с Каннаваро и готово предложить ему выгодный контракт.

Во время своей игровой карьеры Фабио Каннаваро выступал за «Парму», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал». За сборную Италии он сыграл 136 матчей и забил 2 мяча.

Последним местом работы Каннаваро как тренера был итальянский клуб «Удинезе».

По теме:
Шахтер в январе проведет спаринг с хорватским топ-клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по баскетболу осталась без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Лэнь остался без тренера. Сакраменто уволил Брауна
чемпионат Хорватии по футболу Динамо Загреб отставка Ненад Бьелица Фабио Каннаваро назначение тренера
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лестер – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 29 декабря 2024, 13:01 3
Лестер – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 декабря в 16:30 по Киеву

Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Футбол | 29 декабря 2024, 15:07 0
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал новость о допинге украинского футболиста

У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Бокс | 28.12.2024, 19:11
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 29.12.2024, 07:05
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29.12.2024, 05:48
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
27.12.2024, 21:43
Футзал
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 16
Футбол
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем