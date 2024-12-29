Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб

51-летний итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать главным тренером загребского «Динамо».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, хорватский клуб уже провел совещание по поводу увольнения главного тренера Ненада Бьелицы, и его будущее будет решено в ближайшее время.

Источники в клубе также подтверждают, что руководство уже контактировало с Каннаваро и готово предложить ему выгодный контракт.

Во время своей игровой карьеры Фабио Каннаваро выступал за «Парму», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал». За сборную Италии он сыграл 136 матчей и забил 2 мяча.

Последним местом работы Каннаваро как тренера был итальянский клуб «Удинезе».