Портленд Тимберс продолжает вести переговоры с Шахтером по Келси

Клуб североамериканской MLS «Портленд Тимберс» интересуется форвардом «Шахтера» Кевином Келси, который в нынешнем году играл в этой лиге на правах аренды за «Цинциннати».

По информации журналиста Тома Богерта, «Портленд Тимберс» продолжает вести переговоры с «горняками» по Келси, но до сих пор в них ничего не согласовано.

Впервые о серьезном интересе «Портленд Тимберс» к персоне Келси сообщалось еще во второй декаде декабря.

Контракт Келси с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года.

Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» может отпустить в Бразилию другого своего центрфорварда Лассину Траоре, которого хочет арендовать «Фламенго».

Sources: Portland Timbers still in advanced talks with Shakhtar Donetsk for FWD Kevin Kelsy, but nothing done.



Club also targeting Israel int'l forward Dor Turgeman from Maccabi Tel Aviv for U-22 initiative slot



Turgeman, 21, has 7 caps w/ Israel. 9g/4a in 1400 mins this season pic.twitter.com/DUm3Wmt3oC