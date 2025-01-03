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  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Готов к конкуренции с Алькарасом и Синнером»
ATP
03 января 2025, 08:14 | Обновлено 03 января 2025, 08:49
99
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Готов к конкуренции с Алькарасом и Синнером»

Серб высказался о молодых теннисистах

03 января 2025, 08:14 | Обновлено 03 января 2025, 08:49
99
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Готов к конкуренции с Алькарасом и Синнером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович рассказал о конкуренции с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я не хочу полностью менять свою игру. Я не собираюсь быть Джованни, который мощно подает обе подачи и выходит в сетку (улыбается), но я, безусловно, стараюсь улучшить, пусть даже это будет самый незначительный процент, каждый удар в моей игре, и, возможно, то, что люди не всегда видят – это позицию на корте, тактику.

Да, в основном я сосредоточен на себе, на том, как стать лучшим физически, в игровом плане, а также психологически. И готов к конкуренции, чего бы это ни стоило, сколько часов не пришлось бы провести с молодежью.

И, конечно, в ближайшие недели мы также, особенно за неделю до Australian Open, проведем видеоанализ моих главных соперников, ребят с топа, пытаясь понять, как моя игра сочетается с их игрой, что мне удалось сделать в прошлом, а что я могу улучшить. Так что аналитики достаточно много. Я человек, которому нравится вникать в детали. Но когда начинается турнир, мне нравится сохранять концептуальную простоту, хотя, конечно, каждый день появляются вопросы, которые нужно решить», – заявил Новак.

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Олег Вахоцкий Источник: Tennis 365
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