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  4. Личное желание Аморима. МЮ готовит контракт для неожиданного лидера
Англия
03 января 2025, 08:58 |
302
0

Личное желание Аморима. МЮ готовит контракт для неожиданного лидера

Рубен Аморим хочет строить команду вокруг Амада Диалло

03 января 2025, 08:58 |
302
0
Личное желание Аморима. МЮ готовит контракт для неожиданного лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

Руководство «Манчестер Юнайтед» активно работает над продлением контракта с вингером Амадом Диалло. Футболист поразил главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

По сообщению английского издания Express, переговоры между представителями игрока и клуба продолжаются уже несколько недель и, как говорится, продвигаются успешно.

Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, но есть возможность продлить его еще на 12 месяцев. Однако понятно, что Рубен Аморим стремится связать 22-летнего вингера новым долгосрочным контрактом.

В нынешнем сезоне Амад Диалло провел 27 матчей, где отличился 5 голами и 7 ассистами.

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Амад Диалло Рубен Аморим Манчестер Юнайтед продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник
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