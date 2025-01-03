Личное желание Аморима. МЮ готовит контракт для неожиданного лидера

Руководство «Манчестер Юнайтед» активно работает над продлением контракта с вингером Амадом Диалло. Футболист поразил главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

По сообщению английского издания Express, переговоры между представителями игрока и клуба продолжаются уже несколько недель и, как говорится, продвигаются успешно.

Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, но есть возможность продлить его еще на 12 месяцев. Однако понятно, что Рубен Аморим стремится связать 22-летнего вингера новым долгосрочным контрактом.

В нынешнем сезоне Амад Диалло провел 27 матчей, где отличился 5 голами и 7 ассистами.