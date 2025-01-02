МЮ может потерять контракт на 900 млн фунтов с Adidas, если вылетит

Манчестер Юнайтед может потерять контракт с Adidas на сумму 900 миллионов фунтов, если клуб вылетит из Премьер-Лиги.

По информации издания Telegraf, согласно условиям 10-летнего контракта с Adidas, компания имеет право расторгнуть соглашение, если клуб будет понижен из элитного дивизиона.

Эта информация появилась на фоне заявления Рубена Аморима, который сообщил, что клуб борется за выживание.

Сообщается, что альтернативно Adidas может снизить выплаты на год до 45 миллионов фунтов, если самые худшие опасения сбудутся, и клуб будет понижен в классе.

Манчестер Юнайтед подписал продление контракта с Adidas на 10 лет в июле 2023 года, заменив предыдущую сделку на сумму 750 миллионов фунтов.

В отчете клуба за год, завершившийся 30 июня прошлого года, опубликованном в сентябре, содержатся пункты, описывающие штрафы, которые клуб может понести в случае вылета из Премьер-Лиги.