Определена соперница Калининой в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) узнала соперницу в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В поединке за выход в решающий матч украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), которая в четвертьфинале переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 64) со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

21-летняя Полина во второй раз сыграет в полуфинале на уровне WTA. В октябре 2024 года на уступила Энн Ли на этой стадии на соревнованиях WTA 250 в Мериде, Мексика.

Ранее Калинина и Кудерметова не играли между собой. Их очное противостояние запланировано на 4 января.

Ангелина на кортах Брисбена уже переиграла Ван Яфань, Диану Шнайдер, Юань Юэ и Кимберли Биррелл.

From qualies to semis 🔜



Polina Kudermetova defeats Krueger 7-6(5), 6-3 to reach the Brisbane semifinals.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/0yFSrcEFAo