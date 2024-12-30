Аренда или продажа? Известен формат возможного трансфера Траоре из Шахтера
Буркинийского форварда сватают во «Фламенго»
Бразильский «Фламенго» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассины Траоре.
Как стало известно, бразильский клуб уже сделал предложение «горнякам» по африканцу, надеясь арендовать футболиста.
Также во «Фламенго» насторожено относятся к вопросам здоровья Траоре, так как тот в последние два года имел сразу несколько операций на колене.
Напомним, недавно бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту получил должность технического директора «Фламенго».
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