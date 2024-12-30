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  4. Аренда или продажа? Известен формат возможного трансфера Траоре из Шахтера
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 22:47 |
560
1

Аренда или продажа? Известен формат возможного трансфера Траоре из Шахтера

Буркинийского форварда сватают во «Фламенго»

30 декабря 2024, 22:47 |
560
1
Аренда или продажа? Известен формат возможного трансфера Траоре из Шахтера
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Бразильский «Фламенго» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассины Траоре.

Как стало известно, бразильский клуб уже сделал предложение «горнякам» по африканцу, надеясь арендовать футболиста.

Также во «Фламенго» насторожено относятся к вопросам здоровья Траоре, так как тот в последние два года имел сразу несколько операций на колене.

Напомним, недавно бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту получил должность технического директора «Фламенго».

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Алексей Сливченко Источник: Itatiaia - A Radio de Minas
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