Не деньги. Известна проблема с трансфером форварда Шахтера

Авторитетное бразильское издание Globo Esporte подтверждает переговоры клуба «Фламенго» с «Шахтером» по поводу форварда Лассина Траоре, однако у руководства все еще есть сомнения.

И дело не в возможной стоимости трансфера, а в физических кондициях игрока.

«Фламенго» продолжает изучать вопрос с травмами Траоре, который пропускал значительные отрезки времени, а также перенес одно серьезное повреждение колена.

Отмечается, что в первой части сезона Лассина не был в хороших кондициях и забил лишь три гола. Переговоры с клубом и игроком ведет экс-работник «Шахтера» Жозе Боту.