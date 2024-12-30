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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 19:04 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:53
1394
0

Не деньги. Известна проблема с трансфером форварда Шахтера

Фламенго беспокоит физическое состояние Траоре

30 декабря 2024, 19:04 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:53
1394
0
Не деньги. Известна проблема с трансфером форварда Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Авторитетное бразильское издание Globo Esporte подтверждает переговоры клуба «Фламенго» с «Шахтером» по поводу форварда Лассина Траоре, однако у руководства все еще есть сомнения.

И дело не в возможной стоимости трансфера, а в физических кондициях игрока.

«Фламенго» продолжает изучать вопрос с травмами Траоре, который пропускал значительные отрезки времени, а также перенес одно серьезное повреждение колена.

Отмечается, что в первой части сезона Лассина не был в хороших кондициях и забил лишь три гола. Переговоры с клубом и игроком ведет экс-работник «Шахтера» Жозе Боту.

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Фламенго Лассина Траоре Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Globoesporte
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