ОФИЦИАЛЬНО. Бывший шеф-скаут Шахтера стал техническим директором Фламенго
Жозе Боту получил высокий пост в одном из бразильских грандов
58-летний португальский специалист Жозе Боту, который с 2018 по 2021 годы возглавлял департамент селекции «Шахтера», переехал работать в Бразилию.
Боту стал техническим директором «Фламенго», где недавно сменился президент клуба.
Известно, что португалец еще за несколько недель до официального оглашения о работе со «стервятниками» покинул хорватский «Осиек», а также совместно с главным тренером «Фламенго» Филипе Луисом начал работать над планами кадрового усиления на сезон-2025.
В СМИ сообщалось, среди прочего, о готовности «Фламенго» пригласить к себе нынешнего форварда «Шахтера» Лассину Траоре.
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