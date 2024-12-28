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Бразилия
28 декабря 2024, 22:13 | Обновлено 28 декабря 2024, 22:15
260
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший шеф-скаут Шахтера стал техническим директором Фламенго

Жозе Боту получил высокий пост в одном из бразильских грандов

28 декабря 2024, 22:13 | Обновлено 28 декабря 2024, 22:15
260
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший шеф-скаут Шахтера стал техническим директором Фламенго
flamengo.com.br. Жозе Боту

58-летний португальский специалист Жозе Боту, который с 2018 по 2021 годы возглавлял департамент селекции «Шахтера», переехал работать в Бразилию.

Боту стал техническим директором «Фламенго», где недавно сменился президент клуба.

Известно, что португалец еще за несколько недель до официального оглашения о работе со «стервятниками» покинул хорватский «Осиек», а также совместно с главным тренером «Фламенго» Филипе Луисом начал работать над планами кадрового усиления на сезон-2025.

В СМИ сообщалось, среди прочего, о готовности «Фламенго» пригласить к себе нынешнего форварда «Шахтера» Лассину Траоре.

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Жозе Боту Фламенго Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Фламенго
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