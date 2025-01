Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина

32-летний бразильский форвард саудовского Аль-Хиляля Неймар пропустил тренировку команды на зимних тренировочных сборах.

Бразилец отсутствовал на занятии из-за болей в животе. Неизвестно, как быстро Неймар снова сможет тренироваться.

31 декабря Неймар забил первый гол за 14 месяцев в футболке Аль-Хиляля в товарищеском матче против ФК Аль-Фейха (2:0).

Бразилец не заявлен на внутренний чемпионат из-за лимита на легионеров, однако может помочь клубу в Лиге чемпионов Азии и других международных турнирах. Он пропустил много времени из-за постоянных травм.

Аль-Хиляль сейчас занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии с 34 очками. У лидера Аль-Иттихада 36 пунктов.

Neymar Jr. was unable to attend the team’s training today due to experiencing stomach pain 🔹 pic.twitter.com/kwaW7P4GZj