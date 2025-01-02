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  4. Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина
Саудовская Аравия
02 января 2025, 22:16 | Обновлено 02 января 2025, 22:29
134
1

Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина

У звездного бразильского форварда заболел живот

02 января 2025, 22:16 | Обновлено 02 января 2025, 22:29
134
1
Неймар пропустил тренировку Аль-Хиляля на сборах. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

32-летний бразильский форвард саудовского Аль-Хиляля Неймар пропустил тренировку команды на зимних тренировочных сборах.

Бразилец отсутствовал на занятии из-за болей в животе. Неизвестно, как быстро Неймар снова сможет тренироваться.

31 декабря Неймар забил первый гол за 14 месяцев в футболке Аль-Хиляля в товарищеском матче против ФК Аль-Фейха (2:0).

Бразилец не заявлен на внутренний чемпионат из-за лимита на легионеров, однако может помочь клубу в Лиге чемпионов Азии и других международных турнирах. Он пропустил много времени из-за постоянных травм.

Аль-Хиляль сейчас занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии с 34 очками. У лидера Аль-Иттихада 36 пунктов.

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Неймар Аль-Хиляль тренировка чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Коментатор
У того піжона все як завжди,без змін
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