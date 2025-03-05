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Англия
05 марта 2025, 19:26 | Обновлено 05 марта 2025, 19:48
2301
1

Лидер Манчестер Сити близок к уходу. Его хотят заменить украинцем

Эдерсон может летом покинуть клуб

05 марта 2025, 19:26 | Обновлено 05 марта 2025, 19:48
2301
1
Лидер Манчестер Сити близок к уходу. Его хотят заменить украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Звездный бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может летом покинуть клуб.

По сообщениям британских СМИ, большой интерес к голкиперу сборной Бразилии есть от клубов из Саудовского чемпионата. Эдерсоном интересуются топовые клубы азиатского чемпионата – «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад». «Горожане» не считают Эдерсона неприкосновенным.

В этом сезоне Эдерсон на клубном уровне провел 28 матчей, пропустил 43 гола и семь раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет летом купить украинца Лунина.

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Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Эдерсон
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Gargantua81
шаровик
попал в Сити когда соперники до ворот редко доходили.
а когда Сити вошел в кризис и его начали нагружать, все увидели, что вратарь он средненький.
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