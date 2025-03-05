Лидер Манчестер Сити близок к уходу. Его хотят заменить украинцем
Эдерсон может летом покинуть клуб
Звездный бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может летом покинуть клуб.
По сообщениям британских СМИ, большой интерес к голкиперу сборной Бразилии есть от клубов из Саудовского чемпионата. Эдерсоном интересуются топовые клубы азиатского чемпионата – «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад». «Горожане» не считают Эдерсона неприкосновенным.
В этом сезоне Эдерсон на клубном уровне провел 28 матчей, пропустил 43 гола и семь раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет летом купить украинца Лунина.
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