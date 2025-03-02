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  4. Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Англия
02 марта 2025, 00:57 |
126
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Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца

Жузепа заинтересовал Лунин

02 марта 2025, 00:57 |
126
0
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестере Сити» Жузеп Гвардиола запланировал большую перестройку.

Летом «горожан» покинут ряд ключевых игроков, Гвардиола видит их замену в игроках Ла Лиги. По информации испанских СМИ, Пеп определил ряд игроков испанского чемпионата, которые бы ему идеально подошли. Среди самых громких имен упоминаются чемпионы Европы Нико Уильямс, Мартин Субименди и голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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Мартин Субименди Нико Уильямс трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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