Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца

Главный тренер «Манчестере Сити» Жузеп Гвардиола запланировал большую перестройку.

Летом «горожан» покинут ряд ключевых игроков, Гвардиола видит их замену в игроках Ла Лиги. По информации испанских СМИ, Пеп определил ряд игроков испанского чемпионата, которые бы ему идеально подошли. Среди самых громких имен упоминаются чемпионы Европы Нико Уильямс, Мартин Субименди и голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.