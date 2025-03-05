Серьезная сумма. Реал получил предложение по звездному полузащитнику

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание клуба из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 80 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В испанском гранде пока не дают однозначного ответа на оффер.

В текущем сезоне Браим Диас провел 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Мбаппе неубедительно отыграл матч с «Атлетико» в ЛЧ.