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Испания
05 марта 2025, 21:12 | Обновлено 05 марта 2025, 21:15
983
0

Серьезная сумма. Реал получил предложение по звездному полузащитнику

Браим Диас привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии

05 марта 2025, 21:12 | Обновлено 05 марта 2025, 21:15
983
0
Серьезная сумма. Реал получил предложение по звездному полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание клуба из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 80 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В испанском гранде пока не дают однозначного ответа на оффер.

В текущем сезоне Браим Диас провел 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Мбаппе неубедительно отыграл матч с «Атлетико» в ЛЧ.

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Браим Диас чемпионат Саудовской Аравии по футболу Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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