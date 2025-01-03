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  4. «Я вижу много боли». Шевченко рассказал, как война повлияла на украинцев
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 07:42 |
191
0

«Я вижу много боли». Шевченко рассказал, как война повлияла на украинцев

Андрей Шевченко заявил, что потери мотивируют украинцев двигаться вперед

03 января 2025, 07:42 |
191
0
«Я вижу много боли». Шевченко рассказал, как война повлияла на украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко пообщался с итальянскими журналистами, которым откровенно рассказал о войне в Украине. Шевченко заявил, что военные действия повлияли на каждого украинца.

«Война оказала глубокое влияние на каждую украинскую семью. Я вижу много боли у себя. Потери нашей нации как в отношении человеческих жизней, так и разрушений городов и сел очень болезненны.

Трагедия объединяет нас в скорби, но также усиливает нашу решимость в борьбе за мирное и свободное будущее Украины. Каждый украинец несет эти потери, и они мотивируют нас двигаться вперед», – сказал Шевченко.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее стало известно, что ОПГ пыталось похитить Андрея Шевченко перед переходом в «Милан».

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Олег Вахоцкий Источник: Il Messaggero
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