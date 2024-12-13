Опять прощаться. Клуб МЛС ведет переговоры по легионеру Шахтера

Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси может стать игроком «Портленд Тимберс», сообщает Том Богерт.

По информации источника, американский клуб получил особые права на совершение трансфера среди других клубов МЛС. Сейчас «Тимберс» ведет переговоры с «горняками» о подписании футболиста.

Ранее Кевин уже выступал в аренде в «Цинциннати», где за 25 матчей чемпионата забил 6 голов, после чего вернулся назад в донецкий клуб.

Ранее стала известна позиция «Шахтера» в клубном рейтинге УЕФА.