Major League Soccer13 декабря 2024, 20:50 |
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Опять прощаться. Клуб МЛС ведет переговоры по легионеру Шахтера
Кевин Келси может вновь поехать играть в США
13 декабря 2024, 20:50 |
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Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси может стать игроком «Портленд Тимберс», сообщает Том Богерт.
По информации источника, американский клуб получил особые права на совершение трансфера среди других клубов МЛС. Сейчас «Тимберс» ведет переговоры с «горняками» о подписании футболиста.
Ранее Кевин уже выступал в аренде в «Цинциннати», где за 25 матчей чемпионата забил 6 голов, после чего вернулся назад в донецкий клуб.
Ранее стала известна позиция «Шахтера» в клубном рейтинге УЕФА.
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Комментарии 2
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Або гравець чітко дав зрозуміти керівництву Шахтаря, що не палає бажанням повертатися в Україну - і тому його треба або продавати, або хоча б здавати в аренду. Або я абсолютно не розумію, чому, при катастрофічній недостачі нападників у Шахтарі, клуб нехтує доволі кваліфікованим та молодим гравцем.
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