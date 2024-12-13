Клубный рейтинг УЕФА. Где Шахтер и Динамо по итогам года

УЕФА последний раз в 2024 году обновил свой клубный рейтинг, где в топ-5 изменений не произошло: лидерами остаются Манчестер Сити, Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.

Отметим, что рейтинг учитывает не только последние еврокубковые матчи, но и выступления команд за последние 5 сезонов. Рейтинг вместе с рейтингом за предыдущие четыре сезона определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Без изменений осталась позиция Шахтера, который сейчас занимается 43-е место. За осеннюю часть Лиги чемпионов команда Марино Пушича один раз победила, сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Динамо в таблице осталось без изменений – 80-е место, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Топ-3 украинских команд замыкает Заря.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА

Украинские клубы в рейтинге