Клубный рейтинг УЕФА. Где Шахтер и Динамо по итогам года
Украинские команды неудачно проводят еврокубковый сезон
УЕФА последний раз в 2024 году обновил свой клубный рейтинг, где в топ-5 изменений не произошло: лидерами остаются Манчестер Сити, Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.
Отметим, что рейтинг учитывает не только последние еврокубковые матчи, но и выступления команд за последние 5 сезонов. Рейтинг вместе с рейтингом за предыдущие четыре сезона определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Без изменений осталась позиция Шахтера, который сейчас занимается 43-е место. За осеннюю часть Лиги чемпионов команда Марино Пушича один раз победила, сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Динамо в таблице осталось без изменений – 80-е место, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Топ-3 украинских команд замыкает Заря.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА
Украинские клубы в рейтинге
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