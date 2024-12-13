Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубный рейтинг УЕФА. Где Шахтер и Динамо по итогам года
Лига чемпионов
13 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 16:51
1672
5

Клубный рейтинг УЕФА. Где Шахтер и Динамо по итогам года

Украинские команды неудачно проводят еврокубковый сезон

13 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 16:51
1672
5
Клубный рейтинг УЕФА. Где Шахтер и Динамо по итогам года
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА последний раз в 2024 году обновил свой клубный рейтинг, где в топ-5 изменений не произошло: лидерами остаются Манчестер Сити, Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.

Отметим, что рейтинг учитывает не только последние еврокубковые матчи, но и выступления команд за последние 5 сезонов. Рейтинг вместе с рейтингом за предыдущие четыре сезона определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Без изменений осталась позиция Шахтера, который сейчас занимается 43-е место. За осеннюю часть Лиги чемпионов команда Марино Пушича один раз победила, сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Динамо в таблице осталось без изменений – 80-е место, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Топ-3 украинских команд замыкает Заря.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА

Украинские клубы в рейтинге

По теме:
«Претензий нет только к Бущану». Экс-форвард сборной оценил игру Динамо
В перерыве матча Ворскла – Левый Берег объявлена воздушная тревога
«Жаль моего друга Бущана». Бывший динамовец – о поражении киевлян в Испании
Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Лига чемпионов статистические расклады Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава Полесье Житомир
Иван Зинченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Футбол | 12 декабря 2024, 17:35 11
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Бокс | 12 декабря 2024, 20:04 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»

Британец назвал главную ошибку в бою с Усиком

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана
Футбол | 13.12.2024, 15:50
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Футбол | 12.12.2024, 22:48
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13.12.2024, 09:36
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
в принципі це прогнозовано, з наступного сезону почнуть падати, коли їм цей сезон піде в залік
Ответить
+1
Hungarian 4 sticks🤣
Великая и магучая победа, дыр очка тут 80, а не 104☝️
Ответить
0
Олег Мандрівник
Ну сейчас в говно уйдут в рейтинге. В полное гавно, ниже плинтуса
А потом поднимутся в десятку
Ответить
0
Bulba_sumkin
Вот вам и Шахтер, в 2 раза больше очков приносит в копилку рейтинга, чем следом идущая, так сказать, команда))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 2
Бокс
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 7
Другие виды
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
12.12.2024, 08:37 9
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 360
Футбол
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 4
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем