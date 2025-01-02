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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 17:07 | Обновлено 02 января 2025, 17:38
2515
6

ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас

Виктор Вацко рассказал резонансную историю

02 января 2025, 17:07 | Обновлено 02 января 2025, 17:38
2515
6
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал интересную историю из жизни бывшего форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко. Виктор заявил, что, перед трансфером украинца в итальянский «Милан», Андрея хотела похитить ОПГ.

«Спецслужбы разоблачили, что какую-то криминальную группировку в 90-е хотели похитить Андрея Шевченко. Цель – получить выкуп. И тогда Суркису (речь о Григории Суркисе) пришлось приставить к нападающему охрану», – рассказал Виктор Вацко в программе «Клуб дилетантов».

«Милан» заплатил «Динамо» за Шевченко 23 миллиона 100 тысяч долларов. Переход украинца в итальянскую Серию А состоялся в июле 1999 года.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от вингера национальной команды из-за допинг-скандала.

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Виктор Вацко Андрей Шевченко Динамо Киев Милан Серия A Григорий Суркис трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 6
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Falko
Нє, доведеться визнати, що в цьому плані Вацку до Бурбаса ще рити й рити. Жодна охорона від Григорія Михалича, скільки б її не було, не зрівняється з однією коровою.
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0
Фанькин кот
Ржунемогу! Это ж надо такую примитивную басню придумать, дабы суркисню пейсатую выставить эдакими спасителями-благодетелями. Ворьё оно и есть ворьё, сколько его не отбеливай.
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0
Gargantua81
если не ошибаюсь, тогда как раз Черепа выпустили. Марина Ткаченко похлопотала за него перед Кучмой
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0
contr
Прямо президент! Захотіли б викрасти то викрали б ! А охорону в утилізацію! Вацко тупорилий дурень ! І Суркіс не Аль Капоне ☝️ Комісар Мегре 😫Даун мляяяя 😫😫😫
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-3
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