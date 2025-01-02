ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал интересную историю из жизни бывшего форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко. Виктор заявил, что, перед трансфером украинца в итальянский «Милан», Андрея хотела похитить ОПГ.

«Спецслужбы разоблачили, что какую-то криминальную группировку в 90-е хотели похитить Андрея Шевченко. Цель – получить выкуп. И тогда Суркису (речь о Григории Суркисе) пришлось приставить к нападающему охрану», – рассказал Виктор Вацко в программе «Клуб дилетантов».

«Милан» заплатил «Динамо» за Шевченко 23 миллиона 100 тысяч долларов. Переход украинца в итальянскую Серию А состоялся в июле 1999 года.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от вингера национальной команды из-за допинг-скандала.