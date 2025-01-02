«Победы над агрессором». Суркис тепло поздравил Шовковского с юбилеем

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил с днем ​​рождения легендарного голкипера «бело-синих» Александра Шовковского, ныне возглавляющего первую команду.

«Всегда сконцентрированный на игре, никаких послаблений ни себе, ни партнерам на поле, дисциплинированный – таким Вы были на протяжении своей многолетней игровой карьеры, завоевав многочисленные трофеи и имея авторитет не только среди партнеров, но и соперников. Таким образом, Вы остаетесь уже в качестве тренера, пытаясь передать свой огромный багаж знаний и опыта своим подопечным.

«В этот праздничный день хочется пожелать Вам, уважаемый юбиляр, крепкого здоровья, семейного уюта, неистощимой энергии и воодушевления, достижения поставленных целей как на футбольном поле, так и вне его. И, конечно же, осуществление общего для всех нас желания – великой Победы над агрессором и возвращения всех нас живыми и здоровыми в мирную жизнь», – сказал Суркис.

Александр Шовковский завершил карьеру футболиста в 2016 году в связи с многочисленными травмами. За 24 сезона в футболке киевского «Динамо» провел 665 матчей – в 317 поединках оставлял свои ворота нетронутыми.

В 2023 году возглавил киевское «Динамо» после того, как Мирча Луческу покинул пост главного тренера. Во время карьеры игрока Шовковский становился 14-кратным чемпионом Украины, 10-кратным обладателем Кубка Украины и 5-кратным обладателем Суперкубка Украины. Во главе столичного клуба стал серебряным призером чемпионата (2023/24).