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  4. Лидер Шахтера: «В детстве я всегда боролся с лишним весом»
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 08:37 |
549
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Лидер Шахтера: «В детстве я всегда боролся с лишним весом»

Дмитрий Ризнык вспомнил, как начал заниматься футболом

03 января 2025, 08:37 |
549
0
Лидер Шахтера: «В детстве я всегда боролся с лишним весом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал, как начинал заниматься футболом. Дмитрий признался, что имел проблемы с лишним весом.

– Что тебя больше всего подтолкнуло заниматься футболом и стать футболистом?

– Очень интересная история была, еще со школьных лет. У меня одноклассник был и занимался футболом, а я тогда еще да, просто бегал, приходил гулял, то есть не сильно уделял внимание футболу, спорту. Я был очень такой, можно сказать, пухленький мальчик в детстве.

Однажды мы пришли в спортзал, началась тренировка. Я посмотрел, как ребята бегают, прыгают, смеются, коллектив такой – и мне тоже захотелось. Я пришел к тренеру по физкультуре, который тогда вел тренировки, и спросил: «Можно, чтобы я тоже тренировался?» – «Конечно». И так оно как-то и завертелось.

– То есть заниматься футболом ты начал в школе?

– Да.

– А как дальше все развивалось?

– Потом из года в год мы подрастали, играли школьные турниры, побеждали. Я вообще был правым защитником. Был школьный турнир, я играл правого защитника. Наш вратарь свалился на колени и не смог продолжить игру. После этого я стал, и мне как-то везло, все били у меня, рядом, где-то выручал.

И так мне это как-то понравилось, задело. И я тогда подошел, сказал: "Может, я буду стоять?" Мы как раз в тот раз выиграли турнир, и я в финале отразил пенальти. И вот тогда-то я понял, что это мое.

– Какие трудности ты испытывал на начальных этапах карьеры? И что тебе помогло их преодолеть?

– Лишний вес – я всегда с ним боролся.

– Как именно?

– Больше тренировался. Кто-то, может, хотел после тренировки пойти погулять или еще что-то, а я понимал, что мне нужно сбрасывать лишний вес, потому что дальше дела не будет. Если я себя запущу – у меня не будет выходить, я буду очень тяжел. А я еще голкипер – это тоже очень влияет на твою реакцию, на все, – сказал Ризнык.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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