Позорно проиграли. Ризнык назвал свой лучший матч в составе Шахтера

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык назвал свой лучший матч 2024 года. Футболист вспомнил встречу «горняков» из ПСВ в Лиге чемпионов (2:3), где «оранжево-черные» уступили на последних минутах матча.

– Какой матч в прошлом году стал особенным или запомнился больше всего?

– Думаю, из ПСВ. Он показался довольно драматичным и одновременно немного непонятным. Казалось, мы демонстрировали хорошую игру и очень старались.

Ранее Дмитрий Ризнык обратился к фанатам «Шахтера», поблагодарив тех, что избрали его лучшим игроком «горняков» в 2024 году.