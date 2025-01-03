Позорно проиграли. Ризнык назвал свой лучший матч в составе Шахтера
Дмитрий вспомнил матч против ПСВ
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык назвал свой лучший матч 2024 года. Футболист вспомнил встречу «горняков» из ПСВ в Лиге чемпионов (2:3), где «оранжево-черные» уступили на последних минутах матча.
– Какой матч в прошлом году стал особенным или запомнился больше всего?
– Думаю, из ПСВ. Он показался довольно драматичным и одновременно немного непонятным. Казалось, мы демонстрировали хорошую игру и очень старались.
Ранее Дмитрий Ризнык обратился к фанатам «Шахтера», поблагодарив тех, что избрали его лучшим игроком «горняков» в 2024 году.
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