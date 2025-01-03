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  4. Позорно проиграли. Ризнык назвал свой лучший матч в составе Шахтера
Лига чемпионов
03 января 2025, 07:28 |
62
0

Позорно проиграли. Ризнык назвал свой лучший матч в составе Шахтера

Дмитрий вспомнил матч против ПСВ

03 января 2025, 07:28 |
62
0
Позорно проиграли. Ризнык назвал свой лучший матч в составе Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык назвал свой лучший матч 2024 года. Футболист вспомнил встречу «горняков» из ПСВ в Лиге чемпионов (2:3), где «оранжево-черные» уступили на последних минутах матча.

– Какой матч в прошлом году стал особенным или запомнился больше всего?

– Думаю, из ПСВ. Он показался довольно драматичным и одновременно немного непонятным. Казалось, мы демонстрировали хорошую игру и очень старались.

Ранее Дмитрий Ризнык обратился к фанатам «Шахтера», поблагодарив тех, что избрали его лучшим игроком «горняков» в 2024 году.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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