КАЛИНИНА: «Когда я прилетаю в Австралию, то мне сложно выиграть любой матч»
Ангелина во флеш-интервью прокомментировала победу над Кимберли Биррелл в Брисбене
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) прокомментировала победу над Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене:
«Спасибо всем за то, что так громко болели, я ожидала этого, в любом случае спасибо. Я хочу отдать должное Кимберли, потому что... Вау, что за матч.
Я чувствую сейчас себя как-то по-особенному, потому что обычно, когда я прилетаю в Австралию, то для меня сложно выиграть любой матч. Поэтому я очень рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого.
Крюгер или Кудерметова? Я думаю, мой тренер будет смотреть этот матч и мы с ним поговорим попозже. Зависит от того, кто победит, но в любом случае, любой, кто вышел в полуфинал, очень опасен. Поэтому буду готовиться настолько хорошо, насколько это возможно, а там посмотрим».
На своем пути к полуфиналу Калинина, помимо Биррелл, также выиграла у Ван Яфань, Дианы Шнайдер и Юань Юэ.
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