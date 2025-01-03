Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КАЛИНИНА: «Когда я прилетаю в Австралию, то мне сложно выиграть любой матч»
WTA
03 января 2025, 06:55 |
299
0

КАЛИНИНА: «Когда я прилетаю в Австралию, то мне сложно выиграть любой матч»

Ангелина во флеш-интервью прокомментировала победу над Кимберли Биррелл в Брисбене

03 января 2025, 06:55 |
299
0
КАЛИНИНА: «Когда я прилетаю в Австралию, то мне сложно выиграть любой матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) прокомментировала победу над Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене:

«Спасибо всем за то, что так громко болели, я ожидала этого, в любом случае спасибо. Я хочу отдать должное Кимберли, потому что... Вау, что за матч.

Я чувствую сейчас себя как-то по-особенному, потому что обычно, когда я прилетаю в Австралию, то для меня сложно выиграть любой матч. Поэтому я очень рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого.

Крюгер или Кудерметова? Я думаю, мой тренер будет смотреть этот матч и мы с ним поговорим попозже. Зависит от того, кто победит, но в любом случае, любой, кто вышел в полуфинал, очень опасен. Поэтому буду готовиться настолько хорошо, насколько это возможно, а там посмотрим».

На своем пути к полуфиналу Калинина, помимо Биррелл, также выиграла у Ван Яфань, Дианы Шнайдер и Юань Юэ.

По теме:
ФОТО. Как это было: напряженный матч Калинина – Биррелл, достойный финала
ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Кимберли Биррелл Ангелина Калинина WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Футбол | 02 января 2025, 15:50 9
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха

Тренер считает, что нужно воспользоваться этим шансом

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02 января 2025, 08:51 2
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон

Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории

Экс-первая ракетка мира впервые за 3 года вышла в полуфинал турнира WTA
Теннис | 03.01.2025, 05:19
Экс-первая ракетка мира впервые за 3 года вышла в полуфинал турнира WTA
Экс-первая ракетка мира впервые за 3 года вышла в полуфинал турнира WTA
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03.01.2025, 04:19
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Футбол | 02.01.2025, 17:54
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 3
Бокс
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 9
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 5
Бокс
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем