Манчестер Юнайтед борется за выживание? Аморим удивил болельщиков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что клуб борется за выживание в Премьер-лиге после того, как проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и завершил 2024 год на 14-й позиции в турнирной таблице.

«Красные дьяволы» пребывают на семь очков выше зоны вылета, но проиграли последние три матча в чемпионате.

«Это действительно понятно, поэтому мы должны бороться», – сказал Аморим о том, что «Манчестер Юнайтед» втянули в бой за вылет. – «Это трудный момент, один из самых сложных моментов в истории клуба, и мы должны подойти к нему со всей ответственностью. Мы должны сражаться в следующей игре. Вы не можете вернуться назад и что-то изменить, но вы должны продолжать делать все возможное, чтобы исправить ситуацию».

Подопечные Рубена Аморима в ближайших матчах сыграют против «Ливерпуля» в чемпионате и «Арсенала» в Кубке Англии.

Ранее сообщалось, что португальский специалист отметился новым антирекордом в английском чемпионате.