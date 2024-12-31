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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 12:41 | Обновлено 31 декабря 2024, 12:43
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0

Ингулец может начать весеннюю часть чемпионата не в родных стенах

В феврале команда не сыграет на домашнем стадионе

31 декабря 2024, 12:41 | Обновлено 31 декабря 2024, 12:43
601
0
Ингулец может начать весеннюю часть чемпионата не в родных стенах
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, в начале второй части сезона Ингулец может не воспользоваться фактором родных стен.

По информации нашего источника, в последнее время работы на местном стадионе по устранению недостатков не ведутся и это дает основания утверждать, что «Ингулец» не успеет получить разрешение на проведение в Петровом календарных матчей от Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УПЛ.

Таким образом, в поединке 18 тура (базовая дата – 22 февраля) «Ингулец» сможет принять «Полесье» на своем запасном стадионе – в Кривом Роге, а вот спрогнозировать, где состоится матч следующего тура «Ингулец» – «Кривбасс», пока трудно.

«Ингулец» замыкает турнирную таблицу в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» нашел двух тренеров на случай ухода наставника Василия Кобина.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец инсайд Ингулец - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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