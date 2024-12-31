Ингулец может начать весеннюю часть чемпионата не в родных стенах
В феврале команда не сыграет на домашнем стадионе
Как стало известно Sport.ua, в начале второй части сезона Ингулец может не воспользоваться фактором родных стен.
По информации нашего источника, в последнее время работы на местном стадионе по устранению недостатков не ведутся и это дает основания утверждать, что «Ингулец» не успеет получить разрешение на проведение в Петровом календарных матчей от Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УПЛ.
Таким образом, в поединке 18 тура (базовая дата – 22 февраля) «Ингулец» сможет принять «Полесье» на своем запасном стадионе – в Кривом Роге, а вот спрогнозировать, где состоится матч следующего тура «Ингулец» – «Кривбасс», пока трудно.
«Ингулец» замыкает турнирную таблицу в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.
Ранее сообщалось, что «Ингулец» нашел двух тренеров на случай ухода наставника Василия Кобина.
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