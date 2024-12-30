Ингулец нашел двух тренеров на случай ухода Кобина
Сам тренер «Ингульца» рассматривался на должность главного тренера в «Рухе»
Как стало известно Sport.ua, в «Ингульце» прилагали усилия, чтобы уход главного тренера Василия Кобина, к которому проявлял интерес «Рух», не застал его врасплох.
По информации нашего источника, главным претендентом заменить Кобина был Роман Локтионов, который ранее возглавлял «Кудровку». Также в «Ингульце» рассматривали вариант приглашения Вячеслава Грозного.
Впрочем, до кардинальных изменений дело в итоге не дошло. В «Рухе» передумали увольнять руководителя Виталия Пономарева, поэтому Кобин также продолжит возглавлять «Ингулец».
Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав девять очков.
Ранее мы сообщали о переговорах между «Рухом» и «Ингульцом» относительно возможного перехода главного тренера Василия Кобина во львовский клуб.
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