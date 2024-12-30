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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:39
983
0

Ингулец нашел двух тренеров на случай ухода Кобина

Сам тренер «Ингульца» рассматривался на должность главного тренера в «Рухе»

30 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:39
983
0
Ингулец нашел двух тренеров на случай ухода Кобина
ФК Ингулец. Василий Кобин

Как стало известно Sport.ua, в «Ингульце» прилагали усилия, чтобы уход главного тренера Василия Кобина, к которому проявлял интерес «Рух», не застал его врасплох.

По информации нашего источника, главным претендентом заменить Кобина был Роман Локтионов, который ранее возглавлял «Кудровку». Также в «Ингульце» рассматривали вариант приглашения Вячеслава Грозного.

Впрочем, до кардинальных изменений дело в итоге не дошло. В «Рухе» передумали увольнять руководителя Виталия Пономарева, поэтому Кобин также продолжит возглавлять «Ингулец».

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали о переговорах между «Рухом» и «Ингульцом» относительно возможного перехода главного тренера Василия Кобина во львовский клуб.

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Василий Кобин Ингулец Роман Локтионов Вячеслав Грозный назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев Рух Львов отставка инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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