Ингулец нашел двух тренеров на случай ухода Кобина

Как стало известно Sport.ua, в «Ингульце» прилагали усилия, чтобы уход главного тренера Василия Кобина, к которому проявлял интерес «Рух», не застал его врасплох.

По информации нашего источника, главным претендентом заменить Кобина был Роман Локтионов, который ранее возглавлял «Кудровку». Также в «Ингульце» рассматривали вариант приглашения Вячеслава Грозного.

Впрочем, до кардинальных изменений дело в итоге не дошло. В «Рухе» передумали увольнять руководителя Виталия Пономарева, поэтому Кобин также продолжит возглавлять «Ингулец».

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали о переговорах между «Рухом» и «Ингульцом» относительно возможного перехода главного тренера Василия Кобина во львовский клуб.