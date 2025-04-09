Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас одержал первую победу в Монте-Карло и провел 100-й матч на грунте
ATP
09 апреля 2025, 17:14 | Обновлено 09 апреля 2025, 17:16
78
0

Алькарас одержал первую победу в Монте-Карло и провел 100-й матч на грунте

В 1/16 финала Карлос с камбеком разгромил Франсиско Черундоло

09 апреля 2025, 17:14 | Обновлено 09 апреля 2025, 17:16
78
0
Алькарас одержал первую победу в Монте-Карло и провел 100-й матч на грунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала испанец в трех сетах разобрался с Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 22) за 1 час и 39 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:3, 0:6, 1:6

Это была четвертая встреча соперников. Алькарас выиграл третье очное противостояние, все три победы – подряд.

Следующим соперником испанца будет Даниэль Альтмайер (Германия, ATP 84). Немец после виктории над Феликос Оже-Альяссимом в 1-м круге в 1/16 финала одолел 38-летнего Ришара Гаске (Франция, ATP 164).

Алькарас одержал первую победу на Мастерсе в Монте-Карло. Для него это второе выступление на этих кортах. В 2022 году он уступил Себастьяну Корде в 1/16 финала.

Для Карлос поединок против Черундоло стал сотым на грунтовом покрытии на уровне Тура. На его счету теперь 82 победы и 18 поражений, а также восемь трофеев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло и Карлос Алькарас
По теме:
Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Прогноз, анонс на матч АТР 1000 в Монте-Карло
Карлос Алькарас (теннисист) Франсиско Черундоло ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09 апреля 2025, 04:09 2
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер

Александр хочет попробовать себя в ММА

СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая
Теннис | 08 апреля 2025, 22:31 0
СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая
СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая

Элина высказалась о Полине Скляр, которая потренировалась вместе со сборной Украины

Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 07:47
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09.04.2025, 08:37
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам
Футбол | 09.04.2025, 12:49
Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам
Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 72
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 1
Футбол
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 5
Футбол
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
07.04.2025, 21:00 9
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 1
Бокс
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 95
Футбол
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
08.04.2025, 21:41 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем