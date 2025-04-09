Алькарас одержал первую победу в Монте-Карло и провел 100-й матч на грунте

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала испанец в трех сетах разобрался с Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 22) за 1 час и 39 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:3, 0:6, 1:6

Это была четвертая встреча соперников. Алькарас выиграл третье очное противостояние, все три победы – подряд.

Следующим соперником испанца будет Даниэль Альтмайер (Германия, ATP 84). Немец после виктории над Феликос Оже-Альяссимом в 1-м круге в 1/16 финала одолел 38-летнего Ришара Гаске (Франция, ATP 164).

Алькарас одержал первую победу на Мастерсе в Монте-Карло. Для него это второе выступление на этих кортах. В 2022 году он уступил Себастьяну Корде в 1/16 финала.

Для Карлос поединок против Черундоло стал сотым на грунтовом покрытии на уровне Тура. На его счету теперь 82 победы и 18 поражений, а также восемь трофеев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас