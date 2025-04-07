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  4. Первая потеря сеяного в Монте-Карло. 19-й номер АТР вылетел из Мастерса
ATP
07 апреля 2025, 16:49 |
313
0

Первая потеря сеяного в Монте-Карло. 19-й номер АТР вылетел из Мастерса

Феликс Оже-Альяссим в двух сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру в 1/32 финала

07 апреля 2025, 16:49 |
313
0
Первая потеря сеяного в Монте-Карло. 19-й номер АТР вылетел из Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 19) покинул грунтовой турнир АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/32 финала канадец в статусе фаворита проиграл Даниэлю Альтмайеру (Германия, ATP 84) за 2 часа и 2 минуты.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [16] – Даниэль Альтмайер (Германия) [Q] – 6:7 (5:7), 3:6

Это была вторая встреча соперников. Альтмайер одержал вторую победу. В январе 2024 года немец одолел Феликса в 1/8 финала соревнований в Окленде.

Оже стал первым сеяным теннисистом, который вылетел из Мастерса в Монте-Карло.

Следующим соперником Альтмайера будет 38-летний обладатель wild card Ришар Гаске (Франция, ATP 164), который в 1-м круге прошел Маттео Арнальди (Италия, ATP 40) со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Другие результаты интересных матчей первого раунда Мастерса в Монте-Карло:

  • Иржи Легечка – Себастьян Корда – 6:3, 7:6 (9:7)
  • Ян-Леннард Штруфф – Валентин Вашеро [WC] – 2:6, 1:6
  • Стен Вавринка [WC] – Алехандро Табило – 6:1, 5:7, 5:7
  • Маркос Хирон – Денис Шаповалов – 6:3, 7:5 (7:5)
  • Гаэль Монфис – Фабиан Марожан [Q] – 4:6, 6:1, 6:1
НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер
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Даниэль Альтмайер Феликс Оже-Альяссим ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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