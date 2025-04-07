Первая потеря сеяного в Монте-Карло. 19-й номер АТР вылетел из Мастерса
Феликс Оже-Альяссим в двух сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру в 1/32 финала
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 19) покинул грунтовой турнир АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В 1/32 финала канадец в статусе фаворита проиграл Даниэлю Альтмайеру (Германия, ATP 84) за 2 часа и 2 минуты.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала
Феликс Оже-Альяссим (Канада) [16] – Даниэль Альтмайер (Германия) [Q] – 6:7 (5:7), 3:6
Это была вторая встреча соперников. Альтмайер одержал вторую победу. В январе 2024 года немец одолел Феликса в 1/8 финала соревнований в Окленде.
Оже стал первым сеяным теннисистом, который вылетел из Мастерса в Монте-Карло.
Следующим соперником Альтмайера будет 38-летний обладатель wild card Ришар Гаске (Франция, ATP 164), который в 1-м круге прошел Маттео Арнальди (Италия, ATP 40) со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
Другие результаты интересных матчей первого раунда Мастерса в Монте-Карло:
- Иржи Легечка – Себастьян Корда – 6:3, 7:6 (9:7)
- Ян-Леннард Штруфф – Валентин Вашеро [WC] – 2:6, 1:6
- Стен Вавринка [WC] – Алехандро Табило – 6:1, 5:7, 5:7
- Маркос Хирон – Денис Шаповалов – 6:3, 7:5 (7:5)
- Гаэль Монфис – Фабиан Марожан [Q] – 4:6, 6:1, 6:1
Control 😎— Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2025
Skyhook responded with a stunning backhand from Altmaier 🤩#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/V5wQPZwMpd
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