Разгром с камбеком. Монфис успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 44) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/32 финала муж Элины Свитолиной в трех сетах переиграл Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 81).

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия) [Q] – 4:6, 6:1, 6:1

После проигранного первого сета Гаэль отдал всего два гейма в последующих двух партиях.

Это была третья встреча соперников. Монфис одержал вторую победу. В марте Гаэль одолел Фабиана в 1-м круге Мастерса в Майами.

Гаэль стал самым возрастным теннисистом, которому удалось выиграть матч в основной сетке Монте-Карло после проигранного первого сета.

Следующим соперником Монфиса на кортах Монте-Карло будет седьмой сеяный Андрей Рублев.

Monfils marches on 💪@Gael_Monfils continues his good form and defeats Marozsan 4-6 6-1 6-1 to move into R2#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/S4X9nLC5cK