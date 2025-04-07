Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгром с камбеком. Монфис успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
07 апреля 2025, 15:40 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:10
397
3

Разгром с камбеком. Монфис успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло

В 1/32 финала Гаэль в трех сетах переиграл Фабиана Марожана

07 апреля 2025, 15:40 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:10
397
3
Разгром с камбеком. Монфис успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 44) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/32 финала муж Элины Свитолиной в трех сетах переиграл Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 81).

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия) [Q] – 4:6, 6:1, 6:1

После проигранного первого сета Гаэль отдал всего два гейма в последующих двух партиях.

Это была третья встреча соперников. Монфис одержал вторую победу. В марте Гаэль одолел Фабиана в 1-м круге Мастерса в Майами.

Гаэль стал самым возрастным теннисистом, которому удалось выиграть матч в основной сетке Монте-Карло после проигранного первого сета.

Следующим соперником Монфиса на кортах Монте-Карло будет седьмой сеяный Андрей Рублев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Марожан
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
По теме:
Циципас и Дрейпер. За кем необходимо следить на Мастерсе в Монте-Карло
ВИДЕО. Амфитеатр в Ниме принял теннисный турнир UTS. Определен победитель
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Гаэль Монфис Фабиан Марожан ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Теннис | 07 апреля 2025, 08:29 0
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка

Каролин Возняцки поделилась радостной новостью

Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Футбол | 07 апреля 2025, 10:54 12
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»

Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко

Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Футбол | 07.04.2025, 00:04
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Теннис | 06.04.2025, 22:34
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Футбол | 06.04.2025, 18:31
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Гаелю, Україна за тебе! Воно, синку, і так видно, що ти не мocкaль, але зроби із цього Рубльова Дерев'яного рубльова.
Ответить
+1
Игорь Вишталюк
Гранд то є Гранд 
Ответить
0
C.Пеклов
Молодець хлопець, давай рублева відправляй до раші,а зароблені євріки у сімейний бюджет.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
06.04.2025, 14:53 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
05.04.2025, 23:03
Бокс
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55 1
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 21
Бокс
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем