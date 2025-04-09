Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло
ATP
09 апреля 2025, 16:47 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:54
452
1

Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло

Гаэль мог перевести игру с Андреем Рублевым в третью партию, но не воспользовался шансом

09 апреля 2025, 16:47 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:54
452
1
Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 44) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала француз в двух сетах проиграл «нейтралу» Андрею Рублеву (АТР 9) за 1 час и 44 минуты.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Андрей Рублев [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:6 (7:2)

Во второй партии Монфис подавал на сет при счете 5:4, но не сумел этого сделать, упустив четыре сетбола.

В следующем раунде Рублев сыграет против 12-го сеяного Артура Фиса (Франция, ATP 15), который во 2-м круге прошел Флавио Коболли (Италия, ATP 36).

Монфис в Монте-Карло успел выиграть один матч. В 1/32 финала 38-летний Гаэль справился с Фабианом Марожаном.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
По теме:
Алькарас одержал первую победу в Монте-Карло и провел 100-й матч на грунте
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Прогноз, анонс на матч АТР 1000 в Монте-Карло
Гаэль Монфис Андрей Рублев ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Футбол | 09 апреля 2025, 09:07 1
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»

Андрей прокомментировал победный гол «Валенсии» в последнем матче Ла Лиги

СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая
Теннис | 08 апреля 2025, 22:31 0
СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая
СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая

Элина высказалась о Полине Скляр, которая потренировалась вместе со сборной Украины

Заря U-19 получила техническое поражение из-за матча с киевским Динамо
Футбол | 09.04.2025, 15:24
Заря U-19 получила техническое поражение из-за матча с киевским Динамо
Заря U-19 получила техническое поражение из-за матча с киевским Динамо
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 07:47
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09.04.2025, 08:37
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Friendship
Програв не лише Монфіс, програв і Фалько, він знає про що я
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 72
Футбол
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 6
Футбол
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
08.04.2025, 21:41 15
Футбол
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 2
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем