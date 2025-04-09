Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло
Гаэль мог перевести игру с Андреем Рублевым в третью партию, но не воспользовался шансом
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 44) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В 1/16 финала француз в двух сетах проиграл «нейтралу» Андрею Рублеву (АТР 9) за 1 час и 44 минуты.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала
Андрей Рублев [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:6 (7:2)
Во второй партии Монфис подавал на сет при счете 5:4, но не сумел этого сделать, упустив четыре сетбола.
В следующем раунде Рублев сыграет против 12-го сеяного Артура Фиса (Франция, ATP 15), который во 2-м круге прошел Флавио Коболли (Италия, ATP 36).
Монфис в Монте-Карло успел выиграть один матч. В 1/32 финала 38-летний Гаэль справился с Фабианом Марожаном.
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