Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 44) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала француз в двух сетах проиграл «нейтралу» Андрею Рублеву (АТР 9) за 1 час и 44 минуты.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Андрей Рублев [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:6 (7:2)

Во второй партии Монфис подавал на сет при счете 5:4, но не сумел этого сделать, упустив четыре сетбола.

В следующем раунде Рублев сыграет против 12-го сеяного Артура Фиса (Франция, ATP 15), который во 2-м круге прошел Флавио Коболли (Италия, ATP 36).

Монфис в Монте-Карло успел выиграть один матч. В 1/32 финала 38-летний Гаэль справился с Фабианом Марожаном.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев