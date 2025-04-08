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  4. Берреттини выбил Зверева из Монте-Карло и первым вышел в 1/8 финала
ATP
08 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 08 апреля 2025, 18:27
106
1

Берреттини выбил Зверева из Монте-Карло и первым вышел в 1/8 финала

Маттео в трех сетах наказал Александра во 2-м круге супертурнира в Монако

08 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 08 апреля 2025, 18:27
106
1
Берреттини выбил Зверева из Монте-Карло и первым вышел в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 34) вышел в 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Во 2-м раунде итальянец в трех сетах переиграл вторую ракетку мира и первого сеяного Александра Зверева из Германии за 2 часа и 29 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [2] – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 3:6, 5:7

Это была седьмая встреча соперников. Маттео выиграл третье очное противостояние.

Маттео стал первым участником 1/8 финала Мастерса. Далее он сыграет либо против Иржи Легечки, либо против Лоренцо Музетти. А в 1-м круге Берреттини разобрался с квалифаером Мариано Навоне.

Маттео в пятый раз выступает в Монте-Карло и во второй раз вышел в третий круг. В 2023 он уступил в 1/8 финала Хольгеру Руне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Маттео Берреттини
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Игорь Вишталюк
Гра другої ракетки світу показує, що зараз в тенісі є беззаперечний лідер і дуже глибока прірва між ТОП - 1 та рештою тенісистів. На 2,3,4 місці через декілька місяців може опинитися хтось з третьої десятки рейтингу з такою тенденцією. 
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