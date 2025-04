Берреттини выбил Зверева из Монте-Карло и первым вышел в 1/8 финала

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 34) вышел в 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Во 2-м раунде итальянец в трех сетах переиграл вторую ракетку мира и первого сеяного Александра Зверева из Германии за 2 часа и 29 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [2] – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 3:6, 5:7

Это была седьмая встреча соперников. Маттео выиграл третье очное противостояние.

Маттео стал первым участником 1/8 финала Мастерса. Далее он сыграет либо против Иржи Легечки, либо против Лоренцо Музетти. А в 1-м круге Берреттини разобрался с квалифаером Мариано Навоне.

Маттео в пятый раз выступает в Монте-Карло и во второй раз вышел в третий круг. В 2023 он уступил в 1/8 финала Хольгеру Руне.

Coming through a thriller 👏@MattBerrettini outlasts Zverev 2-6 6-3 7-5 to win an epic match#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OzqmgTaYLJ