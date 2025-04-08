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  4. Десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло снялся по ходу матча из-за болезни
ATP
08 апреля 2025, 16:40 |
137
0

Десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло снялся по ходу матча из-за болезни

Хольгер Руне не сумел доиграть поединок 1/32 финала против Нуну Боржеша

08 апреля 2025, 16:40 |
137
0
Десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло снялся по ходу матча из-за болезни
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

12-й номер рейтинга АТР и десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло Хольгер Руне из Дании завершил выступления в Монако.

В 1/32 финала датчанин вышел на корт против Нуну Боржеша (Португалия, ATP 43). В середине второй партии Руне отказался продолжать противостояние.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Хольгер Руне (Дания) [10] – Нуну Боржеш (Португалия) – 2:6, 0:3, RET., Руне

Хольгер не сумел продолжить игру из-за болезни.

Следующим соперником Боржеша будет Педро Мартинес (Испания, ATP 51), который в 1-м раунде одолел Лоренцо Сонего (Италия, ATP 41).

Другие результаты интересных матчей в Монте-Карло за вторник, 8 апреля

  • Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 7:6 (7:2), 6:4
  • Николас Харри – Григор Димитров [15] – 3:6, 4:6
  • Роберто Баутиста Агут – Брендон Накашима – 6:2, 6:4

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Хольгер Руне Нуну Боржеш ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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