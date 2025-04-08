Десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло снялся по ходу матча из-за болезни

12-й номер рейтинга АТР и десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло Хольгер Руне из Дании завершил выступления в Монако.

В 1/32 финала датчанин вышел на корт против Нуну Боржеша (Португалия, ATP 43). В середине второй партии Руне отказался продолжать противостояние.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Хольгер Руне (Дания) [10] – Нуну Боржеш (Португалия) – 2:6, 0:3, RET., Руне

Хольгер не сумел продолжить игру из-за болезни.

Следующим соперником Боржеша будет Педро Мартинес (Испания, ATP 51), который в 1-м раунде одолел Лоренцо Сонего (Италия, ATP 41).

Другие результаты интересных матчей в Монте-Карло за вторник, 8 апреля

Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 7:6 (7:2), 6:4

Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 Николас Харри – Григор Димитров [15] – 3:6, 4:6

Николас Харри – Григор Димитров [15] – 3:6, 4:6 Роберто Баутиста Агут – Брендон Накашима – 6:2, 6:4