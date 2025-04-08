Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Григор Димитров уверенно шагает к противостоянию с Новаком Джоковичем
ATP
08 апреля 2025, 15:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:08
147
0

Григор Димитров уверенно шагает к противостоянию с Новаком Джоковичем

Григор Димитров переиграл чилийца Николаса Харри

08 апреля 2025, 15:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:08
147
0
Григор Димитров уверенно шагает к противостоянию с Новаком Джоковичем
tennis.bg. Григор Димитров

Полуфиналист недавнего Мастерса в Майами Григор Димитров (ATP 18) уверенно стартовал на турнире ATP 1000 в Монте-Карло (Монако).

В первом раунде болгарин в двух сетах переиграл чилийца Николаса Харри (ATP 58). Теннисисты провели на корте 1 час и 47 минут.

Если в этой части турнирной сетки не произойдет сенсаций в ближайшие дни, то уже скоро в третьем раунде Григор снова сыграет с Новаком Джоковичем. Именно Джокович стал непреодолимым препятствием на пути Димитрова в Майами. Теперь у болгарского теннисиста есть шанс поквитаться с недавним обидчиком на грунте.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Григор Димитров (Болгария) [15] – Николас Харри (Чили) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Димитров сыграет с местным теннисистом, получившим wild card, Валентеном Вашеро (ATP 255).

По теме:
Десятый сеяный Мастерса в Монте-Карло снялся по ходу матча из-за болезни
Призовой фонд Мастерса в Монте-Карло превысил 6 миллионов долларов
Гаэль МОНФИС: «Я не запаниковал после проигрыша в первом сете»
ATP Монте-Карло Григор Димитров Николас Харри Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Теннис | 07 апреля 2025, 08:29 2
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка

Каролин Возняцки поделилась радостной новостью

Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Футбол | 07 апреля 2025, 21:18 19
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум

«Кривбасс» в ближайшее время могут ожидать серьезные кадровые проблемы

Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Другие виды | 07.04.2025, 20:23
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Футбол | 07.04.2025, 19:44
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола
Футбол | 08.04.2025, 10:29
Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола
Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 4
Бокс
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
07.04.2025, 15:03 2
Футбол
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем