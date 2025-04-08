Григор Димитров уверенно шагает к противостоянию с Новаком Джоковичем

Полуфиналист недавнего Мастерса в Майами Григор Димитров (ATP 18) уверенно стартовал на турнире ATP 1000 в Монте-Карло (Монако).

В первом раунде болгарин в двух сетах переиграл чилийца Николаса Харри (ATP 58). Теннисисты провели на корте 1 час и 47 минут.

Если в этой части турнирной сетки не произойдет сенсаций в ближайшие дни, то уже скоро в третьем раунде Григор снова сыграет с Новаком Джоковичем. Именно Джокович стал непреодолимым препятствием на пути Димитрова в Майами. Теперь у болгарского теннисиста есть шанс поквитаться с недавним обидчиком на грунте.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Григор Димитров (Болгария) [15] – Николас Харри (Чили) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Димитров сыграет с местным теннисистом, получившим wild card, Валентеном Вашеро (ATP 255).