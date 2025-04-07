Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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После этого поражения не сдержал своих эмоций Джуд Беллингем. По дороге в тоннель он нанес удар ногой по монитору VAR.

Из-за этого британец может получить дисквалификацию на 1-3 матча. Правила Ла Лиги предусматривают наказание за проявление агрессии к оборудованию, которое помогает обслуживать поединок.