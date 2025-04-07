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Испания
07 апреля 2025, 22:21 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:42
1437
1

Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено

Беллингем может быть отстранен от 1 до 3 матчей Ла Лиги

07 апреля 2025, 22:21 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:42
1437
1
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После этого поражения не сдержал своих эмоций Джуд Беллингем. По дороге в тоннель он нанес удар ногой по монитору VAR.

Из-за этого британец может получить дисквалификацию на 1-3 матча. Правила Ла Лиги предусматривают наказание за проявление агрессии к оборудованию, которое помогает обслуживать поединок.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Реал - Валенсия Джуд Беллингем дисквалификация
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Реалу мабуть треба Беллінгема на який курс по контролю за гнівом записати. То суддю послав, то по монітору вдарив. Дискваліфікації на рівному місці
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