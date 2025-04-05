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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.04.2025 17:15 – FT 1 : 2
Валенсия
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Испания
05 апреля 2025, 19:15 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:38
5669
37

Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу

Поединок завершился победой летучих мышей 2:1

05 апреля 2025, 19:15 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:38
5669
37
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Валенсия

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 15-й минуте «летучие мыши» вышли вперед – забил Муктар Диакаби, двумя минутами ранее Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Отыграться сливочные сумели во втором тайме – Винисиус реабилитировался на 50-й минуте.

Победу «Валенсии» принес Уго Дуро на 90+5-й минуте.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных. Ворота «бланкос» защищал 19-летний вратарь Фран Гонзалес.

«Реал» остался на второй строчке в Ла Лиге с 63 очками. У «Барселоны» 66 очков и игра в запасе. «Валенсия» борется за выживание – 16 позиция и 34 очка.

Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля.

Реал – Валенсия – 1:2

Голы: Винисиус, 50 - Диакаби, 15, Дуро, 90+5.

Реал Мадрид: Гонсалес, Гарсия, Васкес, Рюдигер, Тчуамени, Беллингем, Диас, Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Валенсия: Мамардашвили, Васкес, Эронс, Таррега, Диакаби, Москера, Алмейда, Лопес, Герра, Барренечеа, Садик.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 37
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Lulinnha
Арсенал, твоя очередь ! 
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+7
VARioR
Анчелотті прокоментував гру Реала де Лунін був в запасі. Стала відома оцінка Луніна в матчі з Валенсією... і т.д.
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+7
Перець
Віні обісрався з 11 метровим
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+7
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Олександр
Команда яку тягнуть за вуха весь сезон не звикла до боротьби.вони сподіваються що якось витягнуть як з Леганесом 
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+4
NATS
А я же писал пару дней назад, что последние матчи Реал выигрывал "на тоненького" и что рано или поздно фарт закончится. Закончился рано
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+4
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Burevestnik
Луніну пощастило:
не винен в ганебній поразці Реалу.
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+4
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Dnonama1
Чудово. Ригал отримав своє
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+4
Олександр
Маючи склад світових зірок навіть соромно клянчити пеналя кожного матчу
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+3
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odiniznashih
Что тут поделаешь - в команде одни звезды, все в атаку, нахрена им оборона. Защитников меньше ценят. 
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+2
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ash
Тепер Роналду купить Валенсію
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+2
Олександр
Боси Реалу це Анчелотті не пробачить.шансів на золото тепер немає 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Чудова гра .Валя краща
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+2
Олександр
Чемпіонство вже не світить 
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+2
T-800
просто взяли своё за 1-й круг
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+1
Gargantua81
но главная проблема конечно в защите. Лукас Васкес в защите это нечто. Карвахалю давно нужно было готовить замену.
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+1
Gargantua81
получили Мбаппе но потеряли команду. из-за тактической перестройки заметно хуже стали играть Беллингем и Винисиус.
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+1
avk2307
Дуже добре , заслужили ж.
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+1
Фанькин кот
Вот и отлично! Не за горами два эль-классико: в чемпионате и кубке. Там-то Барса покуражится над хвалёными "галактикосами" - как всегда отгрузит им 4-5 мячиков. А то и больше, учитывая, что в воротах 19-летний пацан без малейшего опыта на таком уровне.
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0
Remark
Тут очікуваний результат. Хоча я вважав, що буде 2:3 або 2:2 перед початком матчу.
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0
fedd1979
Ха-ха ))) Круто Луніна абламали. Користуйтеся на здоровля
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-1
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