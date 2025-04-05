Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Поединок завершился победой летучих мышей 2:1
5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.
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На 15-й минуте «летучие мыши» вышли вперед – забил Муктар Диакаби, двумя минутами ранее Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Отыграться сливочные сумели во втором тайме – Винисиус реабилитировался на 50-й минуте.
Победу «Валенсии» принес Уго Дуро на 90+5-й минуте.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных. Ворота «бланкос» защищал 19-летний вратарь Фран Гонзалес.
«Реал» остался на второй строчке в Ла Лиге с 63 очками. У «Барселоны» 66 очков и игра в запасе. «Валенсия» борется за выживание – 16 позиция и 34 очка.
Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля.
Реал – Валенсия – 1:2
Голы: Винисиус, 50 - Диакаби, 15, Дуро, 90+5.
Реал Мадрид: Гонсалес, Гарсия, Васкес, Рюдигер, Тчуамени, Беллингем, Диас, Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор, Мбаппе.
Валенсия: Мамардашвили, Васкес, Эронс, Таррега, Диакаби, Москера, Алмейда, Лопес, Герра, Барренечеа, Садик.
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