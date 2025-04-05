5 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 30-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Валенсией. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в прошлом сезоне отвоевала лидирующие позиции, причем как на внутренней арене, в Суперкубке и Примере, так и в Лиге чемпионов. В новой темпораде подопечные Анчелотти прибавили трофеи. Еще летом они выиграли Суперкубок УЕФА, а ближе к концу календарного года - и Межконтинентальный кубок. Но при этом январь начался с разгромного поражения Барселоне, в финале испанского Суперкубка. На этой неделе был тоже важный поединок. В ответном полуфинале Копы дель Рей с Сосьедадом ухитрились после 1:0 на выезде создать себе проблемы, пройдя за счет ничейного гола в экстра-тайме дома - закончили 4:4. К Лунину откровенно были вопросы, еще и он сломался - как и Куртуа.

Именно сейчас решается судьба клуба в этом сезоне, и Карлетто на тренерском посту. Впереди, в мид-уик, играть первый четвертьфинал Лиги чемпионов, в Лондоне с Арсеналом. Параллельно дома пытаются сохранить первенство - но рядом осечек позволили Барселоне опередить себя. Могли потерять очки и с Леганесом, но закончили не без скандала 3:2.

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Валенсия

Клуб прошлый сезон провел под руководством Рубена Барахи. Бывший футболист, что появился до этого, зимой, и не допустил падения в Сегунду, тогда сумел набрать с подопечными 49 очков - этого хватило, чтобы закончить в верхней части таблицы, на 9-й позиции. Но насколько уверенно футболисты смотрелись тогда, настолько же резко провалились осенью. У экс-полузащитника ничего не получалось, и в итоге во время зимней паузы с ним рассталось.

На Новый год на Месталье появился Карлос Корберан. И показал, что не зря за него выложили трехмиллионную компенсацию Вест Бромвич. В 2025-м году его новые подопечные проигрывали только грандам - Барселоне (дважды), Реалу и Атлетико. А Мальорку в прошлом туре обыграли 1:0.

Статистика личных встреч

Реал выиграл только дважды в четырех крайних поединках - в 2023-м году он даже проиграл, а прошлой весной ограничился ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы дома чемпиона, и это закономерно. Но есть и вопросы к нему, в первую очередь, к обороне. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua Реал Мадрид Валенсия Обе забьют 1.83 Сделать ставку

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