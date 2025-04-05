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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.04.2025 17:15 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 апреля 2025, 07:51 |
846
0

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 апреля матч 30-го тура Ла Лиги

05 апреля 2025, 07:51 |
846
0
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Валенсия

5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Реал Мадрид – Валенсия
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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