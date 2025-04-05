05.04.2025 17:15 - : -
Испания05 апреля 2025, 07:51 |
846
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Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 апреля матч 30-го тура Ла Лиги
05 апреля 2025, 07:51 |
846
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5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Реал Мадрид – ВаленсияСмотреть трансляцию
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