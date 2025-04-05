Реал Мадрид – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 апреля, проходит матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Реал» и «Валенсия».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных. Ворота «бланкос» защищает 19-летний вратарь Фран Гонзалес.

Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля.

Реал – Валенсия – 1:1 (обновляется)

Голы: Винисиус, 50 ​​– Диакаби, 15.

ГОЛ! Диакаби, 15 мин, 0:1!

ГОЛ! Винисиус, 50 мин, 1:1!