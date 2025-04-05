Реал Мадрид – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты мата 30-го тура Ла Лиги
5 апреля, проходит матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Реал» и «Валенсия».
Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных. Ворота «бланкос» защищает 19-летний вратарь Фран Гонзалес.
Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля.
Реал – Валенсия – 1:1 (обновляется)
Голы: Винисиус, 50 – Диакаби, 15.
ГОЛ! Диакаби, 15 мин, 0:1!
ГОЛ! Винисиус, 50 мин, 1:1!
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