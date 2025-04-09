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  4. Анчелотти – out. Реал нашел нового тренера после фиаско от Арсенала
Испания
09 апреля 2025, 20:55 |
3376
4

Анчелотти – out. Реал нашел нового тренера после фиаско от Арсенала

Команду летом должен возглавить Юрген Клопп

09 апреля 2025, 20:55 |
3376
4
Анчелотти – out. Реал нашел нового тренера после фиаско от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти летом покинет команду. У итальянца пока действующий контракт с мадридцами до 2026 года, но соглашение будет расторгнуто досрочно.

По информации испанского журналиста портала COPE Хуанма Кастаньо, руководство «королевского клуба» приняло решение о резкой смене курса. Отмечается, что Карло Анчелотти потерял контроль над командой. «Сливочные» делают все, чтобы убедить Юргена Клоппа возглавить клуб.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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чемпионат Испании по футболу Юрген Клопп Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: Cope
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Комментарии 4
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Andromed
Навряд чи Клопп так скоро повернеться до тренерської діяльності, він сам казав що хоче від цього трохи відпочити
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+1
😸
Не піде Клопп тренером, він вже 100 разів про це казав, принаймі зараз.
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+1
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Avaksi
Стиль Клоппа не підходить Реалу, тому не дуже віриться в цю колобарацію.
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0
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