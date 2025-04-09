Анчелотти – out. Реал нашел нового тренера после фиаско от Арсенала

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти летом покинет команду. У итальянца пока действующий контракт с мадридцами до 2026 года, но соглашение будет расторгнуто досрочно.

По информации испанского журналиста портала COPE Хуанма Кастаньо, руководство «королевского клуба» приняло решение о резкой смене курса. Отмечается, что Карло Анчелотти потерял контроль над командой. «Сливочные» делают все, чтобы убедить Юргена Клоппа возглавить клуб.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.