Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями от этого матча после завершения встречи.

«Райс забил великолепные два мяча со штрафного, но перед этим были необязательные фолы. Мы вообще разучились играть в футбол во втором тайме», – отметил Куртуа.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.