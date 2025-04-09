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  4. Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 01:33 |
654
1

Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом

Лондонцы разбили «бланкос» со счетом 3:0

09 апреля 2025, 01:33 |
654
1
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями от этого матча после завершения встречи.

«Райс забил великолепные два мяча со штрафного, но перед этим были необязательные фолы. Мы вообще разучились играть в футбол во втором тайме», – отметил Куртуа.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Тибо Куртуа Деклан Райс Лига чемпионов Арсенал - Реал
Дмитрий Олейник Источник: ФК Реал Мадрид
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Iigor6583
Реал знатно запечатав. Можна давати команду:
 на вихід з речами !!!
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