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Арсенал
08.04.2025 22:00 – FT 3 : 0
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 00:00 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:37
1870
30

Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне

Команда Анчелотти капитулировала после двух сумасшедших штрафных

09 апреля 2025, 00:00 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:37
1870
30
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже больше недели, как апрель на улице, поэтому уже начался четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а значит совсем скоро два из восьми участников этой стадии будут завершать свой путь в Мюнхен. Лондонский «Арсенал» или мадридский «Реал»? Казалось бы, в этой паре сообщество нейтральных болельщиков отдавало предпочтение именно действующему обладателю трофея, однако первый матч «канониры» должны были проводить на родном «Эмирейтс», поэтому имели шансы задать правильный темп в этой дуэли.

«Королевский» клуб, как известно, не слишком любит визиты на Британские острова, поскольку здесь у него часто игра складывается не лучшим образом. После отчетного противостояния мы в этом лишь убедились лишний раз. Потому что коллектив Карло Анчелотти явно не с той ноги вошел в эту игру, чувствовал себя неуверенно в работе с мячом, проигрывал множество силовых дуэлей, находился под давлением, ошибался в простых ситуациях. В общем, от «королевского» осталась только корона на логотипе клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако все хорошо понимали уровень игроков «Реала» и то, что им не нужны особые предпосылки для того, чтобы переворачивать ход событий в неблагоприятных для этого рисунках игры. Но с «Арсеналом» такой фокус не прошел – «канониры» действовали максимально осмотрительно, и только в паре контратак в первом тайме гости сумели огрызнуться. Рая немного поработал на линии ворот во время ударов Мбаппе и Винисиуса, но без чрезвычайных спасений.

На противоположной стороне поля тем временем и Куртуа был вынужден парировать удары Парти и Райса, поэтому также не оставался без работы. Правда, «Арсенал» проводил немало фланговых атак, вот только лишь единичные из них завершались качественным обострением. Через центр почти никто при этом не играл до перерыва – там все было перекрыто с обеих сторон.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот после перерыва мадридцев хватило лишь не то, чтобы провести несколько опасных атак в самом начале с лишь одним хоть немного интересным ударом Мбаппе мимо ворот, после чего на 57 минуте Алаба сфолил против Саки у собственной штрафной, а через мгновение Райс выполнил безупречный удар мимо стенки в правый угол. Это был первый гол Деклана прямым ударом со стандарта за карьеру.

И уже через 13 минут он забил во второй раз! Причем, наверное, даже более роскошным ударом прямо в правую девятку с очередного штрафного, который на этот раз привез Камавинга за фол против того-таки Саки. Праздновали «канониры» в итоге так активно, что и не увидели, что Букайо с очередной травмой покинул пределы поля, а игрок «Реала» получил предупреждение, из-за которого пропускал бы следующую игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом удар по мячу после свистка уже в компенсированное время от Камавинги, за который он получил вторую желтую, уже ничего особо не менял в кадровом потенциале «сливочных». Однако и француз психовал не просто так, а из-за третьего гола, который пропустила его команда. На 75 минуте передачу Льюиса-Скелли с левого фланга в касание под ближнюю штангу перевел Мерино, и счет стал уже просто угрожающе неприличным для команды Анчелотти. Все были шокированы.

Ответный матч в этой паре состоится 16 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Арсенал» – «Реал» – 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 70

Предупреждения: Парти, 54

Удаление: Камавинга, 90+4 (второе предупреждение)

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер (Уайт, 90+1) – Эдегор, Парти, Райс (Тирни, 80) – Сака (Троссар, 74), Мерино, Мартинелли.

«Реал»: Куртуа – Алаба (Ф. Гарсия, 79), Рюдигер, Асенсио, Вальверде – Камавинга, Модрич (Васкес, 71) – Винисиус, Беллингем, Родриго (Диас, 85) – Мбаппе.

Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 11 (8) – 9 (3)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 0 – 2.

АРСЕНАЛ – РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Арсенал отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 30
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Myxaly4
Райс звісно оформив 2 "цукерки",особливо 2-й гол..
Ще більш дивно ,що коментатор сказав,що це його перші голи із штрафного...чувак може сьогодні сміливо іти в казино)))
Звісно ще гра попереду і в Мадридці буде жарко)
Я хоч і вболівальник Реалу,але також симпатизую Арсеналу і хочеться,щоб з тим невезінням,яке у них в АПЛ,хай віддається в ЛЧ і вони візьмуть кубок!
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Cruyff
Та замахали тим Луніним, ну їй богу.
Реал всосав по повній, сьогодні це головне. 
І ще м'ячиків золотих пацанам, на команду. 
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+5
Лига
Перед матчем думалось, что если выиграет Арсенал в 2 гола это будет супер, в три ну это уже  фантастика, молодцы . Шансы на полуфинал 90 процентов у Арсенала и Лче выиграть должен Арсенал
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+4
Микола Унгурян
Давно не памʼятаю такого беззубого реала
Напевно це фініш в ЛЧ, хоча РМ не раз доводив що і 3 спроможний відіграти
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+4
BekXan
Арсенал молодці ,розмазали цю нудоту.Браво
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+3
NATS
В этом мире можно вечно наслаждаться 3 вещами: 1)как течет вода; 2)как горит огонь; 3) как сосет реал
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+3
😸
Арсенал, мабуть, всіх сьогодні не аби як здивував
Не знаю, що сказав їм Артета, але сьогодні це був справжній Арсенал.
Браво! Апладую! 
Райс лев матчу
Успіхів у наступному матчі
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Луніну пощастило,а то був би цапом відбувайлом!! Побачим,що про Куртуа напишуть!!Чи скажуть,що гарно відіграв,боюсь Анчелотті покажуть на двері, давно пора на пенсію 
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+3
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Макс Максов
Арсенал приємно здивував! Я не проти щоб какноніри взяли ЛЧ, вперше в історії!
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+3
Saar
Куртуа стільки сейвів зробив, еа 10 матчів наперед! Там бі було голів 5 мінімум.
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+2
Tom
Я не знаю що повинен буде зробити Реал у другому матчі, щоб відіграти цей гандікап. Тим більше це не той Реал, який був в 2022 чи в 2018
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Полковник
Рыгал не королевский☝️☝️☝️☝️а обрыганный клуб🤭
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+2
Болела
За Райса мільйонів 200 можна просити?)
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+1
Markus Bob
Радует, что Лунин не виноват в голах
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+1
KirTheKing
не было бы счастья да несчастье помогло -- подумал Лунин и набрал Флорентино Переса..
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0
T-800
вариант, при котором от АПЛ 7 клубов в ЛЧ (сезон 2025-2026):
Астон Вилла выигрывает ЛЧ и 5-ая в чемпионате (тогда её место уйдет клубу с 6-ого места)
ТТХ или МЮ побеждают в ЛЕ
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0
VARioR
Після програшу Ліверпуля по пенальті ПСЖ, бігом обновили рейтинг на ЗМ де Салах опустився, а " реальні посони" піднялись нагору. Якщо в Мадриді не відіграються ( сподіваюсь на це) , то хрін їм трьом, а не ЗМ, бо з ЛаЛігою вони, швидше за все, теж пролетять. Щодо Арсеналу, то дуже хороший матч видали з шикарними голами. Бажаю для них дійти до фіналу, а там нехай вирішують.
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0
ptolemeus
Непогано опустили Вардрід.
Взагалі хотілося б фінал Арсенал - Барселона. Як в 2006-му.
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0
apepa
Угадал счёт. Только не в той паре)
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-1
⚒️⚽🧊🎾фан Мурлыки😸❤️
Теперь ждём в субботу такого же домашнего разгрома от Кривбасса 3-0 над ДК.
У них тоже традиционные цвета, как и Арсенала красно-белые.
(Ну играют в этом году красно-черные, но на клубном канале везде эмодзи❤️🤍)
🌠Вся Галактика будет болеть за это, и попробуйте криворожане нам испортить 👨‍🚀🚀🌍День Космонавтики! 😊
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-1
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