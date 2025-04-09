Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне

Уже больше недели, как апрель на улице, поэтому уже начался четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а значит совсем скоро два из восьми участников этой стадии будут завершать свой путь в Мюнхен. Лондонский «Арсенал» или мадридский «Реал»? Казалось бы, в этой паре сообщество нейтральных болельщиков отдавало предпочтение именно действующему обладателю трофея, однако первый матч «канониры» должны были проводить на родном «Эмирейтс», поэтому имели шансы задать правильный темп в этой дуэли.

«Королевский» клуб, как известно, не слишком любит визиты на Британские острова, поскольку здесь у него часто игра складывается не лучшим образом. После отчетного противостояния мы в этом лишь убедились лишний раз. Потому что коллектив Карло Анчелотти явно не с той ноги вошел в эту игру, чувствовал себя неуверенно в работе с мячом, проигрывал множество силовых дуэлей, находился под давлением, ошибался в простых ситуациях. В общем, от «королевского» осталась только корона на логотипе клуба.

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Однако все хорошо понимали уровень игроков «Реала» и то, что им не нужны особые предпосылки для того, чтобы переворачивать ход событий в неблагоприятных для этого рисунках игры. Но с «Арсеналом» такой фокус не прошел – «канониры» действовали максимально осмотрительно, и только в паре контратак в первом тайме гости сумели огрызнуться. Рая немного поработал на линии ворот во время ударов Мбаппе и Винисиуса, но без чрезвычайных спасений.

На противоположной стороне поля тем временем и Куртуа был вынужден парировать удары Парти и Райса, поэтому также не оставался без работы. Правда, «Арсенал» проводил немало фланговых атак, вот только лишь единичные из них завершались качественным обострением. Через центр почти никто при этом не играл до перерыва – там все было перекрыто с обеих сторон.

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А вот после перерыва мадридцев хватило лишь не то, чтобы провести несколько опасных атак в самом начале с лишь одним хоть немного интересным ударом Мбаппе мимо ворот, после чего на 57 минуте Алаба сфолил против Саки у собственной штрафной, а через мгновение Райс выполнил безупречный удар мимо стенки в правый угол. Это был первый гол Деклана прямым ударом со стандарта за карьеру.

И уже через 13 минут он забил во второй раз! Причем, наверное, даже более роскошным ударом прямо в правую девятку с очередного штрафного, который на этот раз привез Камавинга за фол против того-таки Саки. Праздновали «канониры» в итоге так активно, что и не увидели, что Букайо с очередной травмой покинул пределы поля, а игрок «Реала» получил предупреждение, из-за которого пропускал бы следующую игру.

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Таким образом удар по мячу после свистка уже в компенсированное время от Камавинги, за который он получил вторую желтую, уже ничего особо не менял в кадровом потенциале «сливочных». Однако и француз психовал не просто так, а из-за третьего гола, который пропустила его команда. На 75 минуте передачу Льюиса-Скелли с левого фланга в касание под ближнюю штангу перевел Мерино, и счет стал уже просто угрожающе неприличным для команды Анчелотти. Все были шокированы.

Ответный матч в этой паре состоится 16 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Арсенал» – «Реал» – 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 70

Предупреждения: Парти, 54

Удаление: Камавинга, 90+4 (второе предупреждение)

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер (Уайт, 90+1) – Эдегор, Парти, Райс (Тирни, 80) – Сака (Троссар, 74), Мерино, Мартинелли.

«Реал»: Куртуа – Алаба (Ф. Гарсия, 79), Рюдигер, Асенсио, Вальверде – Камавинга, Модрич (Васкес, 71) – Винисиус, Беллингем, Родриго (Диас, 85) – Мбаппе.

Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 11 (8) – 9 (3)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 0 – 2.

АРСЕНАЛ – РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C