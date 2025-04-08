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Лига Чемпионов
Арсенал
08.04.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 03:33 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:07
39
0

Арсенал – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

08 апреля 2025, 03:33 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:07
39
0
Арсенал – Реал. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 8-го апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Действующего обладателя трофея не смогли остановить ни «Манчестер Сити», ни мадридский «Атлетико», поэтому теперь пришел черед одному из участников текущей чемпионской гонки в АПЛ попробовать свои силы на фоне такого соперника. Но у команды Микеля Артеты все те же кадровые проблемы, тогда как коллектив Карло Анчелотти в своей чехарде вратарей в предыдущих матчах успел потратить слишком много сил. И далеко не всегда при этом добивался желаемого результата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
8 апреля 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Обе забьют: Да 1.89 Сделать ставку

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Арсенал текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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