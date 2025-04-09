АРТЕТА: «Арсенал провел очень сильный матч. Два гола Райса решили исход»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0):

Мы провели очень полный и сильный матч как команда. А это нужно и в плане организации, и в плане того, что нужно сделать, чтобы создать проблемы Реала. И эта ночь – еще о двух факторах: атмосфера, которую мы создали еще до начала игры, я такого еще не видел, и магические индивидуальные моменты, который решают футбольные матчи. Первые два гола Деклана подытожили эту ночь.

Штрафные Райса? Он был очень настроен, потому что мы говорили ему последние несколько месяцев, что не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года. Прошло много времени, поэтому забить два таких гола, еще и усилиями одного игрока, никогда ранее не забившего штрафные – какие шансы?

Я был очень уверен, потому что чувствовал во время подготовки, что мы действительно заряжены. У нас была эта вера и уверенность, что можем создать Реалу много проблем. Это была задача на матч: сделать это. Если у тебя есть правильное настроение и вера, все возможно – и мы это сделали сегодня. Это только перерыв, но мы очень довольны».