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Арсенал
08.04.2025 22:00 – FT 3 : 0
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 03:39 | Обновлено 09 апреля 2025, 04:28
203
1

АРТЕТА: «Арсенал провел очень сильный матч. Два гола Райса решили исход»

Наставник канониров прокомментировал разгромную победу над Реалом в ЛЧ

09 апреля 2025, 03:39 | Обновлено 09 апреля 2025, 04:28
203
1
АРТЕТА: «Арсенал провел очень сильный матч. Два гола Райса решили исход»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Деклан Райс

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0):

Мы провели очень полный и сильный матч как команда. А это нужно и в плане организации, и в плане того, что нужно сделать, чтобы создать проблемы Реала. И эта ночь – еще о двух факторах: атмосфера, которую мы создали еще до начала игры, я такого еще не видел, и магические индивидуальные моменты, который решают футбольные матчи. Первые два гола Деклана подытожили эту ночь.

Штрафные Райса? Он был очень настроен, потому что мы говорили ему последние несколько месяцев, что не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года. Прошло много времени, поэтому забить два таких гола, еще и усилиями одного игрока, никогда ранее не забившего штрафные – какие шансы?

Я был очень уверен, потому что чувствовал во время подготовки, что мы действительно заряжены. У нас была эта вера и уверенность, что можем создать Реалу много проблем. Это была задача на матч: сделать это. Если у тебя есть правильное настроение и вера, все возможно – и мы это сделали сегодня. Это только перерыв, но мы очень довольны».

События матча

90’ +4
Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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Микель Артета Арсенал Лондон пресс-конференция Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Деклан Райс
Николай Степанов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Ukraine
Зазвичай, проти іменних та сильніших суперників Ребров ставить 3-х поверховий автобус та не вилазить із своєї штрафної.
А тут тренер влючає всі можливості та давить на газ на 100% щоб спробувати переїхати гранда.
Відчуваєте різницю?
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