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Арсенал
08.04.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
07 апреля 2025, 20:33 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:16
319
0

Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву

07 апреля 2025, 20:33 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:16
319
0
Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арсенал

«Арсенал» в основном этапе Лиги чемпионов набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья и 1 поражение). Команда заняла третье место, опередив по разнице забитых и пропущенных мячей «Интер», но пропустив вперед «Барселону». «Арсенал» сразу прошел в 1/8 финала. Соперником подопечных Микеля Артеты стал нидерландский ПСВ. И уже в первом матче, который проходил в Нидерландах, «Арсенал» снял все вопросы, победив со счетом 7:1. Ответная игра тоже прошла результативно и закончилась со счетом 2:2. Перед матчем с «Реалом» «Арсенал» провел поединок АПЛ против «Эвертона». Игра закончилась со счетом 1:1. В турнирной таблице «канониры» идут на втором месте. Отставание от «Ливерпуля» составляет 11 очков.

Реал

В основном этапе Лиги чемпионов «Реал» занял 11 место. Команде пришлось сыграть в 1/16 финала. Соперником стал «Манчестер Сити». «Реал» выиграл в гостях 3:2, а дома довершил начатое, одержав победу со счетом 3:1. В 1/8 в соперники «Реалу» достался мадридский «Атлетико». «Сливочные» выиграли дома 2:1. «Атлетико» в на своем поле отыграл отставание, но уступил в серии пенальти. Перед визитом в Лондон «Реал» в поединке Ла Лиги дома играл с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти уступила со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

Личные встречи

Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2006 году. Первый матч проходил в Лондоне и закончился победой «Арсенала» 1:0. Во втором поединке команды сыграли вничью 0:0 и в следующую стадию прошел «Арсенал».

«Арсенал» – «Реал»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов «Арсенал» забивает в среднем по 2,5 гола за игру. Средняя результативность «Реала» составляет 2,33 гола за матч.

Возможные составы

  • «Арсенал»: Рая, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Мерино, Мартинелли.
  • «Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Прогноз

У «Реала» грозная атака. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,87.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
8 апреля 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Забьют обе команды 1,87 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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