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Арсенал
08.04.2025 22:00 – FT 3 : 0
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 00:20 |
2783
1

Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

09 апреля 2025, 00:20 |
2783
1
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 8 апреля

Арсенал (Англия) – Реал (Испания) – 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 75

Удаление: Камавинга, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Райс, 58 мин.

ГОЛ! 2:0 Райс, 70 мин.

ГОЛ! 3:0 Мерино, 75 мин.

События матча

90’ +4
Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал видео голов и обзор Лига чемпионов Деклан Райс Микель Мерино удаление (красная карточка) Эдуардо Камавинга
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
 Райс видав шедеври з штрафних ударів. Та і третій м'яч забитий майстерно. В Мадриді Реалу буде складно відігратися, хіба що Лунін зробить пару асистів.
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