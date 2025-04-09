8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 8 апреля

Арсенал (Англия) – Реал (Испания) – 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 75

Удаление: Камавинга, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Райс, 58 мин.

ГОЛ! 2:0 Райс, 70 мин.

ГОЛ! 3:0 Мерино, 75 мин.