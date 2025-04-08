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Лига конференций
Легия
10.04.2025 19:45 - : -
Челси
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Лига конференций
08 апреля 2025, 20:51 |
76
0

Легия – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 10 апреля в 19:45 по Киеву

08 апреля 2025, 20:51 |
76
0
Легия – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги конференций «Легия» – «Челси». Встреча пройдёт на арене «Стадион Войска Польского» в Варшаве.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Легия

В основном этапе Лиги конференций «Легия» выиграла первые четыре матча. Но затем команда уступила «Лугано» (1:2) и «Юргордену» (1:3). В итоге «Легия» набрала 12 очков и заняла седьмое место. В 1/8 «Легия» встречалась с «Мольде». Первый матч польский клуб проводил на выезде и проиграл 2:3. В домашнем поединке «Легия» отыграла отставание и в дополнительное время забила решающий мяч (2:0). Перед матчем с «Челси», «Легия» в чемпионате Польши играла с «Гурником» Забже и одержала победу со счетом 2:1. В турнирной таблице команда расположилась на пятой позиции.

Челси

«Челси» без особых проблем занял первое место в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. Команда Энцо Марески выиграла все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 26:5. В 1/8 финала «Челси» попался крепкий «Копенгаген». Лондонский клуб первый матч проводил на поле соперника и выиграл 2:1. В ответном поединке «Челси» снова одолел «Копенгаген», на этот раз со счетом 1:0. Перед визитом в Варшаву «Челси» в матче чемпионата Англии встречался с «Брентфордом». Игра закончилась вничью 0:0. В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на четвертой позиции.

«Легия» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В Лиге конференций «Легия» забивает в среднем по 2,13 гола за игру. Средняя результативность «Челси» составляет 3,63 гола за матч.

Возможные составы

  • «Легия»: Тобяш, Винагре, Панков, Кун, Вшолек, Морисита, Аугустиняк, Элитим, Лукиньяс, Шкурин, Ходына.
  • «Челси»: Санчес, Джеймс, Гюсто, Чалоба, Адарабио, Фернандес, Кайседо, Палмер, Санчо, Мадуэке, Джексон.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Легия
10 апреля 2025 -
19:45
Челси
Забьет только одна команда 1,95 Сделать ставку
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Легия Варшава Челси Лига конференций прогнозы на футбол прогнозы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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