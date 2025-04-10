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Лига конференций
Легия
10.04.2025 19:45 – FT 0 : 3
Челси
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Лига конференций
10 апреля 2025, 21:38 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:24
803
2

Дебютный гол воспитанника, два дубля. Челси в Польше одолел Легию

Голы забивали Тайрик Джордж и Нони Мадуэке

10 апреля 2025, 21:38 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:24
803
2
Дебютный гол воспитанника, два дубля. Челси в Польше одолел Легию
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 10 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу принимал стадион Войска Польского в Варшаве.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине встречи гости забили три безответных мяча: дебютным взятием ворот за клуб отличился Тайрик Джордж, дубль из голов на счету Нони Мадуэке. Двумя ассистами отличился Джейдон Санчо. Также Кристофер Нкунку не реализовал пенальти на 73-й минуте.

Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/4 финала

Легия – Челси – 0:3

Голы: Джордж, 49, Мадуэке, 57, 74

Легия: Тобиаш, Винагре, Панков, Капюади, Вшолек (Кан, 53), Ойеделе (Шепаньяк, 82), Аугустыняк, Элитим (Гонсалвеш, 75), Моришита, Лукиньяс (Пехарт, 75), Ходына (Бихахчян, 83)

Челси: Йоргенсен, Джеймс (Кукурелья, 58), Адарабиойо (Колуилл, 46), Бадьяшиль, Гюсто (Амугу, 75), Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер (Мадуэке, 46), Джордж (Мхеука, 75), Нкунку

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine. Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
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Легия Варшава Челси Лига конференций Нони Мадуэке Джейдон Санчо Кристофер Нкунку
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Челсі вже все вирішив у цьому протистоянні. Не для таких команд Лігу конференцій придумали)
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Yass
Мудрик все ближче до єврокубка! Молодець!
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