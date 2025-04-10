Дебютный гол воспитанника, два дубля. Челси в Польше одолел Легию
Голы забивали Тайрик Джордж и Нони Мадуэке
В четверг, 10 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».
Встречу принимал стадион Войска Польского в Варшаве.
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Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине встречи гости забили три безответных мяча: дебютным взятием ворот за клуб отличился Тайрик Джордж, дубль из голов на счету Нони Мадуэке. Двумя ассистами отличился Джейдон Санчо. Также Кристофер Нкунку не реализовал пенальти на 73-й минуте.
Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.
Лига конференций. 1/4 финала
Легия – Челси – 0:3
Голы: Джордж, 49, Мадуэке, 57, 74
Легия: Тобиаш, Винагре, Панков, Капюади, Вшолек (Кан, 53), Ойеделе (Шепаньяк, 82), Аугустыняк, Элитим (Гонсалвеш, 75), Моришита, Лукиньяс (Пехарт, 75), Ходына (Бихахчян, 83)
Челси: Йоргенсен, Джеймс (Кукурелья, 58), Адарабиойо (Колуилл, 46), Бадьяшиль, Гюсто (Амугу, 75), Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер (Мадуэке, 46), Джордж (Мхеука, 75), Нкунку
Фото матча:
События матча
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