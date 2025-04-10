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10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций сыграют Легия – Челси. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Легия

Польский клуб выдает неоднозначный сезон, с одной стороны, выход в четвертьфинал Лиги конференций хороший результат, но текущее пятое место в не самом сильном внутреннем чемпионате выглядит слабо. Отставание от топ-3 составляет целых 8 очков, поэтому в Экстракляса, клубу мало что светит. В последнем туре удалось обыграть на выезде Гурник Забже – 2:1, дублем у победителей отметился бразильский полузащитник Лукиньяш.

На этапе Лиги клуб финишировал седьмым, что позволило пройти сразу в 1/8 финала, где с трудом прошли Молде – 2:3 на выезде и 2:0 дома, причем решающий мяч удалось забить в овертайме.

У Легии есть хорошие шансы завоевать Кубок Польши, ведь вначале мая команда сыграет в финале турнира против Погонь Щецин. В предстоящем матче партнерам не помогут Гуаль, Энджейчик, Лещинский, Зьолковский под вопросом Капустка.

Челси

Лондонский клуб еще до начала Лиги конференции считался явным фаворитом этого турнира, пока лондонцы оправдывают свой статус, сумев уверенно дойти до четвертьфинала. Челси пока выиграл все матчи в этом турнире, шесть матчей на этапе Лиги, а потом дважды обыграл опытный Копенгаген – 2:1 на выезде и 1:0 дома.

«Синие» идут четвертыми в АПЛ, причем опережает Ньюкасл по дополнительным показателям, но у конкурента есть игра в запасе. Как стало известно на днях, даже пятое место в английской элите позволит сыграть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. В последнем туре подопечные Энцо Марески не смогли обыграть в дерби Брентфорд – 0:0. Не смогут выйти на поле в предстоящей битве Уэсли Фофана, Давид Фофана, Келлимен, Лавия.

Для лондонцев в приоритете борьба в чемпионате, но взять трофей в Европе тоже было бы неплохо, пусть и не самый престижный.

Прогноз

Ранее команды между собой никогда не играли, все-таки это клубы разного уровня. Даже на выезде Челси считается явным фаворитом пары.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Легии – 5,61, ничья – 4,26, победа Челси – 1,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду матча, который пройдет при явном перевесе гостей, думаю, Челси сможет одержать победу, ставлю на успех лондонцев с форой -1 гол за 1,91.

Прогноз Sport.ua Легия Челси Фора Челси (-1) 1.91 Сделать ставку

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